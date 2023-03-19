https://sputnikarabic.ae/20230319/مصدر-لـسبوتنيك-مقتل9-رعايا-صينيين-في-هجوم-نفذه-رجال-مسلحون-على-موقع-للذهب-في-أفريقيا-الوسطى-1074917059.html
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل9 رعايا صينيين في هجوم نفذه رجال مسلحون على موقع للذهب في أفريقيا الوسطى
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل9 رعايا صينيين في هجوم نفذه رجال مسلحون على موقع للذهب في أفريقيا الوسطى
قتل تسعة رعايا صينيين، صباح اليوم الأحد، في هجوم قاده رجال مسلحون على موقع لاستثمار الذهب تابع لشركة المعادن الصينية "مجموعة غولدن كوست"، المتواجد في مدينة... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T14:19+0000
2023-03-19T14:19+0000
2023-03-19T14:19+0000
العالم
منجم
استخراج الذهب
بانغي
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بانغي- سبوتنيك. وقال رئيس بلدية بومباربي ابيل ماتشيبتا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في حدود الساعة الخامسة صباحا، سمعنا دوي أسلحة قادمة من موقع شركة المعادن الصينية، (غولدن كوست قروب)".وأضاف المصدر، "تم التأكد من وقوع تسعة قتلى، وجرحى صينيين".كما أعرب رئيس بلدية بومباري عن "أسفه وحزنه لوقوع مثل هذا الهجوم"، قائلا "الوضع محزن و نأسف له جميعا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منجم, استخراج الذهب, بانغي
العالم, منجم, استخراج الذهب, بانغي
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل9 رعايا صينيين في هجوم نفذه رجال مسلحون على موقع للذهب في أفريقيا الوسطى
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قتل تسعة رعايا صينيين، صباح اليوم الأحد، في هجوم قاده رجال مسلحون على موقع لاستثمار الذهب تابع لشركة المعادن الصينية "مجموعة غولدن كوست"، المتواجد في مدينة شينغبولو، بعد أن فتح أبوابه رسميا يوم 14 آذار/ مارس 2022.
بانغي- سبوتنيك. وقال رئيس بلدية بومباربي ابيل ماتشيبتا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في حدود الساعة الخامسة صباحا، سمعنا دوي أسلحة قادمة من موقع شركة المعادن الصينية، (غولدن كوست قروب)".
وأضاف المصدر، "تم التأكد من وقوع تسعة قتلى، وجرحى صينيين".
كما أعرب رئيس بلدية بومباري عن "أسفه وحزنه لوقوع مثل هذا الهجوم"، قائلا "الوضع محزن و نأسف له جميعا".