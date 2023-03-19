عربي
https://sputnikarabic.ae/20230319/مصدر-لـسبوتنيك-مقتل9-رعايا-صينيين-في-هجوم-نفذه-رجال-مسلحون-على-موقع-للذهب-في-أفريقيا-الوسطى-1074917059.html
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل9 رعايا صينيين في هجوم نفذه رجال مسلحون على موقع للذهب في أفريقيا الوسطى
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل9 رعايا صينيين في هجوم نفذه رجال مسلحون على موقع للذهب في أفريقيا الوسطى
قتل تسعة رعايا صينيين، صباح اليوم الأحد، في هجوم قاده رجال مسلحون على موقع لاستثمار الذهب تابع لشركة المعادن الصينية "مجموعة غولدن كوست"، المتواجد في مدينة... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T14:19+0000
2023-03-19T14:19+0000
العالم
منجم
استخراج الذهب
بانغي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101825/34/1018253413_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_7fe55e933c26a586ca32a246197f2e6a.jpg
بانغي- سبوتنيك. وقال رئيس بلدية بومباربي ابيل ماتشيبتا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في حدود الساعة الخامسة صباحا، سمعنا دوي أسلحة قادمة من موقع شركة المعادن الصينية، (غولدن كوست قروب)".وأضاف المصدر، "تم التأكد من وقوع تسعة قتلى، وجرحى صينيين".كما أعرب رئيس بلدية بومباري عن "أسفه وحزنه لوقوع مثل هذا الهجوم"، قائلا "الوضع محزن و نأسف له جميعا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101825/34/1018253413_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_a3c12a1ef455dab17e462c6af29f2abf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, منجم, استخراج الذهب, بانغي
العالم, منجم, استخراج الذهب, بانغي

مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل9 رعايا صينيين في هجوم نفذه رجال مسلحون على موقع للذهب في أفريقيا الوسطى

14:19 GMT 19.03.2023
© AFP 2023 / Issouf Sanogoعمال أثناء بحثهم عن الذهب في غاغا بجمهورية أفريقيا الوسطى.
عمال أثناء بحثهم عن الذهب في غاغا بجمهورية أفريقيا الوسطى. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / Issouf Sanogo
تابعنا عبرTelegram
قتل تسعة رعايا صينيين، صباح اليوم الأحد، في هجوم قاده رجال مسلحون على موقع لاستثمار الذهب تابع لشركة المعادن الصينية "مجموعة غولدن كوست"، المتواجد في مدينة شينغبولو، بعد أن فتح أبوابه رسميا يوم 14 آذار/ مارس 2022.
بانغي- سبوتنيك. وقال رئيس بلدية بومباربي ابيل ماتشيبتا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في حدود الساعة الخامسة صباحا، سمعنا دوي أسلحة قادمة من موقع شركة المعادن الصينية، (غولدن كوست قروب)".
وأضاف المصدر، "تم التأكد من وقوع تسعة قتلى، وجرحى صينيين".
كما أعرب رئيس بلدية بومباري عن "أسفه وحزنه لوقوع مثل هذا الهجوم"، قائلا "الوضع محزن و نأسف له جميعا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала