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https://sputnikarabic.ae/20230319/مصر-تستضيف-اليوم-اجتماعا-خماسيا-يضم-مسؤولين-من-فلسطين-وإسرائيل-وأمريكا-والأردن-1074903417.html
مصر تستضيف اليوم اجتماعا خماسيا يضم مسؤولين من فلسطين وإسرائيل وأمريكا والأردن
مصر تستضيف اليوم اجتماعا خماسيا يضم مسؤولين من فلسطين وإسرائيل وأمريكا والأردن
أعلنت مصر عن استضافتها، اليوم الأحد، اجتماعا خماسيا في مدينة شرم الشيخ، يشارك فيه مسؤولون ‏سياسيون وأمنيون رفيعي المستوى من فلسطين وإسرائيل والأردن وأمريكا.‏ 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T06:15+0000
2023-03-19T06:16+0000
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وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في بيان رسمي منشور بمواقع التواصل، أن "الاجتماع يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية، الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".وتابع أن اجتماع شرم الشيخ "يأتي استكمالا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 فبراير/ شباط الماضي، بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة، بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام".كما كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية في البيان أن "مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع، يأتي في إطار السعي نحو وضع آليات، لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات".يشار إلى أن اجتماع العقبة في الشهر الماضي، عُقد بقيادة أمريكا وبمشاركة الأردن ومصر، وممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.وجاء الاجتماع "كمحاولة لوقف التصعيد وحالة التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية قبل وخلال شهر رمضان [يحل في 23 آذار/ مارس المقبل]، في ظل الإجراءات الإسرائيلية، وعمليات القتل اليومي واقتحام المناطق الفلسطينية واعتداءات المستوطنين".ونجح اجتماع العقبة، بعدما أكدت كل من السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في بيان العقبة على "استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر، بما في ذلك التزام إسرائيلي بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر".كما أكدت الأطراف المشاركة في المؤتمر "أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولا وعملا دون تغيير، وشددوا في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية والدور الأردني".
https://sputnikarabic.ae/20230227/وزير-الخارجية-الأردني-اجتماع-العقبة-سيؤدي-لخفض-التصعيد-الإسرائيلي-الفلسطيني-1074051203.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

مصر تستضيف اليوم اجتماعا خماسيا يضم مسؤولين من فلسطين وإسرائيل وأمريكا والأردن

06:15 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 06:16 GMT 19.03.2023)
© AFP 2023 / Stringerمطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
مطار شرم الشيخ
© AFP 2023 / Stringer
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أعلنت مصر عن استضافتها، اليوم الأحد، اجتماعا خماسيا في مدينة شرم الشيخ، يشارك فيه مسؤولون ‏سياسيون وأمنيون رفيعي المستوى من فلسطين وإسرائيل والأردن وأمريكا.‏
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في بيان رسمي منشور بمواقع التواصل، أن "الاجتماع يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية، الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وتابع أن اجتماع شرم الشيخ "يأتي استكمالا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 فبراير/ شباط الماضي، بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة، بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام".
كما كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية في البيان أن "مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع، يأتي في إطار السعي نحو وضع آليات، لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات".
يشار إلى أن اجتماع العقبة في الشهر الماضي، عُقد بقيادة أمريكا وبمشاركة الأردن ومصر، وممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
وزير الخارجية الأردني: اجتماع العقبة سيؤدي لخفض التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني
27 فبراير, 06:49 GMT
وجاء الاجتماع "كمحاولة لوقف التصعيد وحالة التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية قبل وخلال شهر رمضان [يحل في 23 آذار/ مارس المقبل]، في ظل الإجراءات الإسرائيلية، وعمليات القتل اليومي واقتحام المناطق الفلسطينية واعتداءات المستوطنين".
ونجح اجتماع العقبة، بعدما أكدت كل من السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في بيان العقبة على "استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر، بما في ذلك التزام إسرائيلي بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر".
كما أكدت الأطراف المشاركة في المؤتمر "أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولا وعملا دون تغيير، وشددوا في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية والدور الأردني".
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