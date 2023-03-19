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https://sputnikarabic.ae/20230319/وزير-خارجية-تركيا-يقف-أمام-صور-رؤساء-مصر-من-دون-محمد-مرسي-فيديو-1074904193.html
وزير خارجية تركيا يقف أمام صور رؤساء مصر من دون محمد مرسي... فيديو
وزير خارجية تركيا يقف أمام صور رؤساء مصر من دون محمد مرسي... فيديو
أثار مقطع فيديو لوزير خارجية تركيا مولوود تشاووش أوغلو وهو يقف أمام صور رؤساء مصر من دون محمد مرسي أثناء جولة له مع نظيره المصري سامح شكري في مبنى وزارة... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T06:53+0000
2023-03-19T06:53+0000
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واصطحب شكري ضيفه في جولة، أمس السبت، تفقد فيها أقسام وزارة الخارجية ومتحفها، ووقف الاثنان أمام لوحة كبيرة تحمل صور رؤساء مصر من عام 1952 وحتى الآن. وكانت اللقطة الأبرز فيها خلوها من اسم وصورة الرئيس المعزول محمد مرسي الذي أطاحت به وبجماعة "الإخوان المسلمين" التي مثلها، ثورة شعبية في عام 2013، كانت تركيا داعمة له وقتها.وكان وزير الخارجية المصري قد استقبل نظيره التركي الذي يزور القاهرة لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، في زيارة رسمية.وأجرى شكري وتشاووش أوغلو مباحثات أعقبها مؤتمر صحفي، حيث أكد شكري أن هناك أرضية صلبة لعودة العلاقات لطبيعتها مع تركيا.من جانبه، قال وزير الخارجية التركي إن زيارته للقاهرة هدفها تحسين العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أنه يعمل مع نظيره المصري على تسهيل عقد لقاء بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, وزارة الخارجية المصرية, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, وزارة الخارجية المصرية, الأخبار

وزير خارجية تركيا يقف أمام صور رؤساء مصر من دون محمد مرسي... فيديو

06:53 GMT 19.03.2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التركي مولود تشاووش أغلو
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التركي مولود تشاووش أغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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أثار مقطع فيديو لوزير خارجية تركيا مولوود تشاووش أوغلو وهو يقف أمام صور رؤساء مصر من دون محمد مرسي أثناء جولة له مع نظيره المصري سامح شكري في مبنى وزارة الخارجية المصرية، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
واصطحب شكري ضيفه في جولة، أمس السبت، تفقد فيها أقسام وزارة الخارجية ومتحفها، ووقف الاثنان أمام لوحة كبيرة تحمل صور رؤساء مصر من عام 1952 وحتى الآن.

وفي لفتة ذات مغزى ودلالة، ذكر شكري لأوغلو أسماء هؤلاء الرؤساء، وهم محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك وعدلي منصور ثم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وكانت اللقطة الأبرز فيها خلوها من اسم وصورة الرئيس المعزول محمد مرسي الذي أطاحت به وبجماعة "الإخوان المسلمين" التي مثلها، ثورة شعبية في عام 2013، كانت تركيا داعمة له وقتها.
وكان وزير الخارجية المصري قد استقبل نظيره التركي الذي يزور القاهرة لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، في زيارة رسمية.
وأجرى شكري وتشاووش أوغلو مباحثات أعقبها مؤتمر صحفي، حيث أكد شكري أن هناك أرضية صلبة لعودة العلاقات لطبيعتها مع تركيا.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي إن زيارته للقاهرة هدفها تحسين العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أنه يعمل مع نظيره المصري على تسهيل عقد لقاء بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.
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