https://sputnikarabic.ae/20230320/إعلام-أوكرانيا-تعلن-عن-استيائها-من-إسرائيل-بسبب-القرض-الموعود-1074962825.html
إعلام: أوكرانيا تعلن عن استيائها من إسرائيل بسبب القرض الموعود
إعلام: أوكرانيا تعلن عن استيائها من إسرائيل بسبب القرض الموعود
استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية السفير الإسرائيلي لدى البلاد مايكل برودسكي، اليوم الإثنين، حيث أعربت عن عدم رضاها في إحراز تقدم بالحصول على قرض في شكل ضمانات... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T19:55+0000
2023-03-20T19:55+0000
2023-03-20T19:55+0000
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وأفادت صحيفة "زركالو نيديلي" الأوكرانية: "اليوم، تم استدعاء السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا مايكل برودسكي إلى وزارة الخارجية الأوكرانية. وخلال الاجتماع، أعرب الدبلوماسي الإسرائيلي عن عدم ارتياح الجانب الأوكراني لعدم إحراز تقدم في الحصول على قرض لأوكرانيا من إسرائيل على شكل ضمانات حكومية بقيمة 200 مليون دولار".في وقت سابق من فبراير/ شباط، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، خلال زيارة إلى كييف، أنه في اجتماع مع فلاديمير زيلينسكي، وعده بتوسيع الدعم لأوكرانيا، وأعلن أيضًا عن ضمانات قروض تصل إلى 200 مليون دولار، للمشاريع الإسرائيلية في مجال الرعاية الصحية والبنية التحتية المدنية ".
https://sputnikarabic.ae/20230320/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-350-مليون-دولار-1074953078.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, اسرائيل
العالم, أخبار أوكرانيا, اسرائيل
إعلام: أوكرانيا تعلن عن استيائها من إسرائيل بسبب القرض الموعود
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استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية السفير الإسرائيلي لدى البلاد مايكل برودسكي، اليوم الإثنين، حيث أعربت عن عدم رضاها في إحراز تقدم بالحصول على قرض في شكل ضمانات حكومية بمبلغ 200 مليون دولار.
وأفادت
صحيفة "زركالو نيديلي" الأوكرانية: "اليوم، تم استدعاء السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا مايكل برودسكي إلى وزارة الخارجية الأوكرانية. وخلال الاجتماع، أعرب الدبلوماسي الإسرائيلي عن عدم ارتياح الجانب الأوكراني لعدم إحراز تقدم في الحصول على قرض لأوكرانيا من إسرائيل على شكل ضمانات حكومية بقيمة 200 مليون دولار".
في وقت سابق من فبراير/ شباط، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، خلال زيارة إلى كييف، أنه في اجتماع مع فلاديمير زيلينسكي، وعده بتوسيع الدعم لأوكرانيا، وأعلن أيضًا عن ضمانات قروض تصل إلى 200 مليون دولار، للمشاريع الإسرائيلية في مجال الرعاية الصحية والبنية التحتية المدنية ".