https://sputnikarabic.ae/20230320/إعلان-حالة-الطوارئ-بسبب-تسرب-نفطي-غربي-الكويت-1074937770.html
إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي غربي الكويت
إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي غربي الكويت
أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي غربي البلاد، حسبما أعلن قصي العامر، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في الشركة. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T09:16+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن العامر تصريحًا أفاد فيه بـ"عدم وجود إصابات ناجمة عن هذا التسرب، وعدم تأثر عمليات الإنتاج، مشيرًا إلى عدم رصد غازات سامّة بموقع الحادث".وشدّد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في "النفط الكويتي"، على وجود الفرق المعنية في الشركة في موقع الحادث للتعامل حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأمور.وذكر موقع "الطاقة" قبل عدة أيام، أن الكويت تعتزم خفض صادراتها من النفط الخام إلى آسيا بدءًا من أبريل/نيسان المقبل، بالتزامن مع خططها للتوسع في إنتاج المشتقات النفطية.وأوضح "الموقع" أن مؤسسة البترول الكويتية كانت قد طلبت من بعض مصافي التكرير الآسيوية حصة نفط أقل بموجب صفقاتها السنوية.وتخطط الكويت لإطلاق عمليات واسعة النطاق في مصفاة الزور، التي بدأ تشغيل المرحلة الثانية منها في 7 مارس/آذار الجاري، ما رفع طاقتها الإنتاجية إلى 410 آلاف برميل يوميًا.
https://sputnikarabic.ae/20230319/أعمال-تفكيك-ناقلة-النفط-المتهالكة-صافر-أمام-سواحل-غربي-اليمن-تبدأ-في-يونيو-المقبل-1074922319.html
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, اقتصاد
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, اقتصاد
إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي غربي الكويت
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أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي غربي البلاد، حسبما أعلن قصي العامر، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في الشركة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية
"كونا"، عن العامر تصريحًا أفاد فيه بـ"عدم وجود إصابات ناجمة عن هذا التسرب، وعدم تأثر عمليات الإنتاج، مشيرًا إلى عدم رصد غازات سامّة بموقع الحادث".
وشدّد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في "النفط الكويتي"، على وجود الفرق المعنية في الشركة في موقع الحادث للتعامل حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأمور.
وذكر موقع "الطاقة" قبل عدة أيام، أن الكويت تعتزم خفض صادراتها من النفط الخام إلى آسيا بدءًا من أبريل/نيسان المقبل، بالتزامن مع خططها للتوسع في إنتاج المشتقات النفطية.
وأوضح "الموقع" أن مؤسسة البترول الكويتية كانت قد طلبت من بعض مصافي التكرير الآسيوية
حصة نفط أقل بموجب صفقاتها السنوية.
وتخطط الكويت لإطلاق عمليات واسعة النطاق في مصفاة الزور
، التي بدأ تشغيل المرحلة الثانية منها في 7 مارس/آذار الجاري، ما رفع طاقتها الإنتاجية إلى 410 آلاف برميل يوميًا.