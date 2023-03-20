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https://sputnikarabic.ae/20230320/السعودية-تطلق-نظاما-يتيح-التواصل-المباشر-بين-المحاكم-ومراصد-الأهلة-1074966313.html
السعودية تطلق نظاما يتيح التواصل المباشر بين المحاكم ومراصد الأهلة
السعودية تطلق نظاما يتيح التواصل المباشر بين المحاكم ومراصد الأهلة
أعلنت وزارة العدل السعودية، اليوم الاثنين، عن نظام إلكتروني جديد لإجراءات إثبات ترائي الأهلة. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T22:07+0000
2023-03-20T22:07+0000
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ووفقا لجريدة عكاظ السعودية، فقد أعلنت الوزارة أن النظام الجديد، يحتوي على خاصية "التواصل المباشر بين المحاكم والمراصد من خلال تقنية البث المرئي".ولفتت إلى أن هذا الأمر ياتي في إطار عملية "أتمتة وحوكمة عمليات الترائي وتوحيد إجراءات العمل بين محاكم الدرجة الأولى والمحكمة العليا".وقالت إن هذه الخدمة الجديدة، تستهدف "توحيد مصدر بيانات الترائي من خلال نظام إلكتروني محكم، يوفر السرعة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لرفع جودة عمليات الترائي".
https://sputnikarabic.ae/20210411/السعودية-تصدر-بيانا-حاسما-بشأن-رؤية-هلال-رمضان-1048650807.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, رمضان, هلال
الأخبار, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, رمضان, هلال

السعودية تطلق نظاما يتيح التواصل المباشر بين المحاكم ومراصد الأهلة

22:07 GMT 20.03.2023
© AFP 2023 / Amer Hilabiرجل سعودي يستخدم منظارًا لرصد أول هلال للقمر، إيذانا ببداية شهر رمضان المبارك، في مدينة الطائف جنوب غرب السعودية، 1 أبريل 2022.
رجل سعودي يستخدم منظارًا لرصد أول هلال للقمر، إيذانا ببداية شهر رمضان المبارك، في مدينة الطائف جنوب غرب السعودية، 1 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / Amer Hilabi
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أعلنت وزارة العدل السعودية، اليوم الاثنين، عن نظام إلكتروني جديد لإجراءات إثبات ترائي الأهلة.
ووفقا لجريدة عكاظ السعودية، فقد أعلنت الوزارة أن النظام الجديد، يحتوي على خاصية "التواصل المباشر بين المحاكم والمراصد من خلال تقنية البث المرئي".
تلسكوب للكشف عن هلال رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2021
السعودية تصدر بيانا حاسما بشأن رؤية هلال رمضان
11 أبريل 2021, 17:01 GMT
ولفتت إلى أن هذا الأمر ياتي في إطار عملية "أتمتة وحوكمة عمليات الترائي وتوحيد إجراءات العمل بين محاكم الدرجة الأولى والمحكمة العليا".
وقالت إن هذه الخدمة الجديدة، تستهدف "توحيد مصدر بيانات الترائي من خلال نظام إلكتروني محكم، يوفر السرعة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لرفع جودة عمليات الترائي".
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