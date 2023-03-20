https://sputnikarabic.ae/20230320/السعودية-تطلق-نظاما-يتيح-التواصل-المباشر-بين-المحاكم-ومراصد-الأهلة-1074966313.html
السعودية تطلق نظاما يتيح التواصل المباشر بين المحاكم ومراصد الأهلة
السعودية تطلق نظاما يتيح التواصل المباشر بين المحاكم ومراصد الأهلة
أعلنت وزارة العدل السعودية، اليوم الاثنين، عن نظام إلكتروني جديد لإجراءات إثبات ترائي الأهلة. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T22:07+0000
2023-03-20T22:07+0000
2023-03-20T22:07+0000
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ووفقا لجريدة عكاظ السعودية، فقد أعلنت الوزارة أن النظام الجديد، يحتوي على خاصية "التواصل المباشر بين المحاكم والمراصد من خلال تقنية البث المرئي".ولفتت إلى أن هذا الأمر ياتي في إطار عملية "أتمتة وحوكمة عمليات الترائي وتوحيد إجراءات العمل بين محاكم الدرجة الأولى والمحكمة العليا".وقالت إن هذه الخدمة الجديدة، تستهدف "توحيد مصدر بيانات الترائي من خلال نظام إلكتروني محكم، يوفر السرعة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لرفع جودة عمليات الترائي".
https://sputnikarabic.ae/20210411/السعودية-تصدر-بيانا-حاسما-بشأن-رؤية-هلال-رمضان-1048650807.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, رمضان, هلال
الأخبار, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, رمضان, هلال
السعودية تطلق نظاما يتيح التواصل المباشر بين المحاكم ومراصد الأهلة
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أعلنت وزارة العدل السعودية، اليوم الاثنين، عن نظام إلكتروني جديد لإجراءات إثبات ترائي الأهلة.