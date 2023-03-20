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الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
بدأ قصف العراق جوا في 19 مارس2003، وغزوه برا في 20 مارس. واستمرت الحملة لأكثر من شهر، بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى، التي قامت بها قوة مشتركة من القوات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والبولندية. وفي 1 مايو2003، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) نهاية العمليات القتالية الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20230320/الغزو-الأمريكي-للعراق-قوات-الطرفين-1074845886.html
الغزو الأمريكي للعراق: قوات الطرفين
الغزو الأمريكي للعراق: قوات الطرفين
في 20 مارس/ آذار 2003، غزت قوات مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية وتحالف دولي العراق. كان هذا الغزو بداية الحرب العراقية. قامت وكالة "سبوتنيك" بتحليل قوات... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T06:00+0000
2023-03-20T06:00+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
انفوجرافيك
العراق
أخبار العراق اليوم
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شاهدوا واقرأوا المزيد عن مشروع "سبوتنيك" - الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
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انفوجرافيك, инфографика, العراق, أخبار العراق اليوم
انفوجرافيك, инфографика, العراق, أخبار العراق اليوم

الغزو الأمريكي للعراق: قوات الطرفين

06:00 GMT 20.03.2023
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في 20 مارس/ آذار 2003، غزت قوات مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية وتحالف دولي العراق. كان هذا الغزو بداية الحرب العراقية. قامت وكالة "سبوتنيك" بتحليل قوات الطرفين، القوات الغازية من جهة، والقوات العراقية من جهة أخرى.
الغزو الأمريكي للعراق: قوات الطرفين - سبوتنيك عربي
الغزو الأمريكي للعراق: قوات الطرفين - سبوتنيك عربي
شاهدوا واقرأوا المزيد عن مشروع "سبوتنيك" - الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
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