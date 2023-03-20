https://sputnikarabic.ae/20230320/المغرب-يحسم-الجدل-حول-أصابع-النور-الجزائرية-1074937389.html

المغرب يحسم الجدل حول "أصابع النور" الجزائرية

المغرب يحسم الجدل حول "أصابع النور" الجزائرية

حسمت هيئة مغربية الجدل بعد أيام من تصدر أخبار أحد أشهر منتجات التمور الجزائرية وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في البلاد، حيث انتشرت الكثير من الإشاعات... 20.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-20T09:19+0000

2023-03-20T09:19+0000

2023-03-20T09:19+0000

مجتمع

الجزائر

أخبار المغرب اليوم

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وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في تعليقها على هذه الإشاعات بأن "التمور المستوردة من تونس والجزائر والسعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات".وشددت الجامعة المغربية على أن هذه التمور "أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة"، بعد الجدل الكبير الذي حدث حول التمور الجزائرية، ونوهت إلى أن هذا البيان يأتي "انسجاما مع أهداف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المتمثلة في تحسيس وتوعية المستهلك المغربي، وتفاعلا مع انشغالاته وقضاياه اليومية والمتجددة".ونقلت صحيفة "هيسبريس" المغربية عن الكاتب العام لجمعية اتحاد تجار ومهنيي "درب عمر"، سعيد فرح، الذي أشار إلى أن "التمور الجزائرية تباع بكثرة في الأسواق الجماعية، خاصة بمدينة الدار البيضاء، حيث يتم الإقبال عليها من طرف الزبائن، نظرا إلى الجودة التي تتميز بها بخلاف ما يتم ترويجه"."دقلة نور" سيدة التمور التي تتميز بفوائد كبيرةيطلق الخبراء على أصناف النخيل التي تنتج التمور في الجزائر وتونس وليبيا اسم "دقلة نور" أو "سيدة التمور" أو "أصابع الضوء".ويصنف شجر النخيل هذا على أنه من أفضل الأشجار التي تنتج التمور في العالم، حيث يتميز تمرها عن بقية أنواع التمور بطعمه العسلي ولونه الذهبي.وكانت جامعة وايل كورنيل للطب في قطر، قد نشرت بيانا عام 2016، أشارت فيه إلى نتائج بحث أجرته حول فوائد تمور "دقلة نور".وبحسب البحث الذي اعتمد على آلية حديثة تعرف باسم "علم المستقلَبات"، فقد أكدت النتائج أن هذه التمور "غنية بالسكريات الطبيعية، مما يجعلها مثالية عند بدء الإفطار في شهر رمضان".وأشارت نتائج البحث الذي نقلته "الجزيرة نت" إلى أن "هذه التمور تحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب ومضادات السرطان ومركبات حامية للأعصاب إلى جانب خصائص أخرى".

https://sputnikarabic.ae/20230316/السفير-الجزائري-لدى-موسكو-هدفنا-هو-الخروج-من-تبعية-المحروقات-وتصدير-منتوج-بلادنا-للسوق-الروسية-1074826966.html

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