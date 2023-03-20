https://sputnikarabic.ae/20230320/المغرب-يحسم-الجدل-حول-أصابع-النور-الجزائرية-1074937389.html
المغرب يحسم الجدل حول "أصابع النور" الجزائرية
المغرب يحسم الجدل حول "أصابع النور" الجزائرية
حسمت هيئة مغربية الجدل بعد أيام من تصدر أخبار أحد أشهر منتجات التمور الجزائرية وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في البلاد، حيث انتشرت الكثير من الإشاعات... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T09:19+0000
2023-03-20T09:19+0000
2023-03-20T09:19+0000
مجتمع
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104297/72/1042977206_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e1e119a66c5b3de304f4e5cd41a70c56.jpg
وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في تعليقها على هذه الإشاعات بأن "التمور المستوردة من تونس والجزائر والسعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات".وشددت الجامعة المغربية على أن هذه التمور "أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة"، بعد الجدل الكبير الذي حدث حول التمور الجزائرية، ونوهت إلى أن هذا البيان يأتي "انسجاما مع أهداف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المتمثلة في تحسيس وتوعية المستهلك المغربي، وتفاعلا مع انشغالاته وقضاياه اليومية والمتجددة".ونقلت صحيفة "هيسبريس" المغربية عن الكاتب العام لجمعية اتحاد تجار ومهنيي "درب عمر"، سعيد فرح، الذي أشار إلى أن "التمور الجزائرية تباع بكثرة في الأسواق الجماعية، خاصة بمدينة الدار البيضاء، حيث يتم الإقبال عليها من طرف الزبائن، نظرا إلى الجودة التي تتميز بها بخلاف ما يتم ترويجه"."دقلة نور" سيدة التمور التي تتميز بفوائد كبيرةيطلق الخبراء على أصناف النخيل التي تنتج التمور في الجزائر وتونس وليبيا اسم "دقلة نور" أو "سيدة التمور" أو "أصابع الضوء".ويصنف شجر النخيل هذا على أنه من أفضل الأشجار التي تنتج التمور في العالم، حيث يتميز تمرها عن بقية أنواع التمور بطعمه العسلي ولونه الذهبي.وكانت جامعة وايل كورنيل للطب في قطر، قد نشرت بيانا عام 2016، أشارت فيه إلى نتائج بحث أجرته حول فوائد تمور "دقلة نور".وبحسب البحث الذي اعتمد على آلية حديثة تعرف باسم "علم المستقلَبات"، فقد أكدت النتائج أن هذه التمور "غنية بالسكريات الطبيعية، مما يجعلها مثالية عند بدء الإفطار في شهر رمضان".وأشارت نتائج البحث الذي نقلته "الجزيرة نت" إلى أن "هذه التمور تحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب ومضادات السرطان ومركبات حامية للأعصاب إلى جانب خصائص أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230316/السفير-الجزائري-لدى-موسكو-هدفنا-هو-الخروج-من-تبعية-المحروقات-وتصدير-منتوج-بلادنا-للسوق-الروسية-1074826966.html
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104297/72/1042977206_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a0d8165af084904bd60f418da03d0e23.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار المغرب اليوم
الجزائر, أخبار المغرب اليوم
المغرب يحسم الجدل حول "أصابع النور" الجزائرية
تابعنا عبر
حسمت هيئة مغربية الجدل بعد أيام من تصدر أخبار أحد أشهر منتجات التمور الجزائرية وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في البلاد، حيث انتشرت الكثير من الإشاعات المرتبطة بجودة هذا المنتج الشائع وكثرت المطالب بمنع استيراده.
وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في تعليقها على هذه الإشاعات بأن "التمور المستوردة من تونس والجزائر والسعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات".
وشددت الجامعة المغربية على أن هذه التمور "أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة"، بعد الجدل الكبير الذي حدث حول التمور الجزائرية، ونوهت إلى أن هذا البيان يأتي "انسجاما مع أهداف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المتمثلة في تحسيس وتوعية المستهلك المغربي، وتفاعلا مع انشغالاته وقضاياه اليومية والمتجددة".
"تتابع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كل ما يروج حول سلامة وجودة بعض المنتجات الغذائية، خاصة الأكثر استهلاكا في شهر رمضان، كالتمور التي أثيرت ضجة كبيرة بخصوصها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أخذنا عينات مخبرية بشكل اعتباطي من سوق الجملة بالدار البيضاء... أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة".
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك
ونقلت صحيفة "هيسبريس" المغربية
عن الكاتب العام لجمعية اتحاد تجار ومهنيي "درب عمر"، سعيد فرح، الذي أشار إلى أن "التمور الجزائرية تباع بكثرة في الأسواق الجماعية، خاصة بمدينة الدار البيضاء، حيث يتم الإقبال عليها من طرف الزبائن، نظرا إلى الجودة التي تتميز بها بخلاف ما يتم ترويجه".
وتابع فرح موضحا أن "الكثير من الجدل أثير بخصوص جودة التمور الجزائرية، لكن المهنيين لم يجدوا أي مشكلة في هذا الجانب". وأشار فرح إلى أن "المغاربة يقبلون بدورهم على شراء التمور القادمة من الجزائر لجودتها".
"دقلة نور" سيدة التمور التي تتميز بفوائد كبيرة
يطلق الخبراء على أصناف النخيل التي تنتج التمور في الجزائر وتونس وليبيا اسم "دقلة نور" أو "سيدة التمور" أو "أصابع الضوء".
ويصنف شجر النخيل هذا على أنه من أفضل الأشجار التي تنتج التمور في العالم، حيث يتميز تمرها عن بقية أنواع التمور بطعمه العسلي ولونه الذهبي.
ويعد صنف "دقلة نور" من أفضل الأصناف على رأس 300 صنف نخيل منتشر في الجزائر وتونس، وهي الشجرة صاحبة الإنتاج الرئيسي في عدد من الواحات المنتشرة في جنوبي الجزائر، خاصة في ولاية بسكرة ووادي سوف، وغيرها.
وكانت جامعة وايل كورنيل للطب في قطر، قد نشرت بيانا عام 2016، أشارت فيه إلى نتائج بحث أجرته حول فوائد تمور "دقلة نور".
وبحسب البحث الذي اعتمد على آلية حديثة تعرف باسم "علم المستقلَبات"، فقد أكدت النتائج أن هذه التمور "غنية بالسكريات الطبيعية، مما يجعلها مثالية عند بدء الإفطار في شهر رمضان".
ونوه البيان الصادر عن الجامعة إلى أن "ما لا يعرفه كثيرون أن التمور غنية أيضا بما يُعرف باسم الكيميائيات النباتية، ويُقصد بها الكيميائيات النباتية الطبيعية الخافضة للكوليسترول والمقلِّصة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب".
وأشارت نتائج البحث الذي نقلته
"الجزيرة نت" إلى أن "هذه التمور تحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب ومضادات السرطان ومركبات حامية للأعصاب إلى جانب خصائص أخرى".