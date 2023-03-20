https://sputnikarabic.ae/20230320/سيناتور-إيطالي-يدعو-أوروبا-وصندوق-النقد-الدولي-إلى-دعم-تونس-فورا-1074947432.html

سيناتور إيطالي يدعو أوروبا وصندوق النقد الدولي إلى دعم تونس فورا

سيناتور إيطالي يدعو أوروبا وصندوق النقد الدولي إلى دعم تونس فورا

دعا النائب الإيطالي بمجلس الشيوخ، ماوريتسيو غاسباري، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إلى التحرك على للدعم الفوري لتونس 20.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-20T13:21+0000

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ونقلت قناة "نسمة" تصريحات لغاسباري قال فيها إنه يجب على الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي التدخل على وجه السرعة، بموارد اقتصادية كافية، مشيرا إلى أن المناقشات الطويلة قد تؤدي إلى تفاقم أزمة تضاعف أعداد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، وإلى إيطاليا بشكل خاص.وشدد النائب الإيطالي على أنه لا يمكن لبلاده الاستمرار بمكابدة أزمات خطيرة للغاية، لذلك فإن إضاعة الوقت تخاطر بترك مجالا لانتشار الحركات الأصولية.وطالب غاسباري الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن مراكمة الأخطاء الواحد تلو الآخر، وأن يتحرك صندوق النقد على الفور، إذ يجب علينا منع هذه الأزمة من خلق مشاكل هائلة لإيطاليا.وفي وقت سابق، أشار الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الجمعة الماضي، إلى أن "هناك جهات من الخارج تحاول التدخل في ‏شؤون البلاد، وذلك إما أنها لا تعرف الحقيقة، وإما تتجاهلها، وهو الأغلب".‏ولفت سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، في قصر قرطاج، إلى أن "البعض يهزه الحنين إلى الوصاية والاستعمار، وهو مخطئ في التاريخ وفي الأشخاص"، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.وكان الرئيس التونسي أدلى بتصريحات حول المهاجرين غير الشرعيين في بلاده، المنحدرين من عدد من الدول الأفريقية؛ واعتبرها العديد من المتابعين "عنصرية".وهاجم سعيد، في 21 فبراير/ شباط الماضي، ما وصفها بـ "جحافل المهاجرين" من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يتسببون في انتشار الجريمة، ويمثلون تهديدا للتركيبة السكانية في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230319/خوفا-من-غزو-المهاجرين-إيطاليا-تدعو-النقد-الدولي-إلى-الإفراج-عن-قرض-تونس-1074929114.html

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