https://sputnikarabic.ae/20230320/شي-جين-بينغ-الصين-ممتنة-لروسيا-على-دعمها-1074958349.html
شي جين بينغ: الصين ممتنة لروسيا على دعمها
شي جين بينغ: الصين ممتنة لروسيا على دعمها
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الإثنين، خلال لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين أن الصين ممتنة لروسيا على دعمها. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T17:57+0000
2023-03-20T17:57+0000
2023-03-20T17:57+0000
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وقال جين بينغ في بداية اللقاء: "أنا ممتن جدًا لكم لأنكم كنتم دائمًا تنظرون بشكل إيجابي إلى التنمية في الصين، على مدى السنوات الماضية، أنتم تقومون بدعمنا دائمًا، بالطبع، نحن نشعر بذلك، وممتنون لكم".وأضاف جين بينغ: "في عملية تطوير الشراكة الاستراتيجية بين دولتي الصين وروسيا، يجب علينا من ناحية، تحقيق هدف ضمان العدالة والمساواة في العالم، ومن ناحية أخرى، في هذه العملية تحقيق التنمية و ازدهار بلدينا".ويزور رئيس الصين روسيا من 20 إلى 22 مارس/آذار، بدعوة من الرئيس الروسي. وهذه الزيارة هي أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.وأعرب شي جين بينغ، لدى وصوله إلى مطار العاصمة، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، معربا عن استعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230320/الاستثمار-في-التنمية-هذا-ما-تحققه-روسيا-والصين-في-الشرق-الأوسط-1074955581.html
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العالم, روسيا, الصين
شي جين بينغ: الصين ممتنة لروسيا على دعمها
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أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الإثنين، خلال لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين أن الصين ممتنة لروسيا على دعمها.
وقال جين بينغ في بداية اللقاء: "أنا ممتن جدًا لكم لأنكم كنتم دائمًا تنظرون بشكل إيجابي إلى التنمية في الصين، على مدى السنوات الماضية، أنتم تقومون بدعمنا دائمًا، بالطبع، نحن نشعر بذلك، وممتنون لكم".
وأضاف جين بينغ: "في عملية تطوير الشراكة الاستراتيجية بين دولتي الصين وروسيا، يجب علينا من ناحية، تحقيق هدف ضمان العدالة والمساواة في العالم، ومن ناحية أخرى، في هذه العملية تحقيق التنمية و ازدهار بلدينا".
ويزور رئيس الصين روسيا من 20 إلى 22 مارس/آذار، بدعوة من الرئيس الروسي. وهذه الزيارة هي أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.
وأعرب شي جين بينغ
، لدى وصوله إلى مطار العاصمة، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، معربا عن استعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي.