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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230320/طائرة-روسية-تنجو-من-صاروخ-أوكراني-بأعجوبة-فيديو-1074937640.html
طائرة روسية تنجو من صاروخ أوكراني بأعجوبة... فيديو
طائرة روسية تنجو من صاروخ أوكراني بأعجوبة... فيديو
نشرت تفاصيل لم تكن معروفة سابقا عن معارك جزيرة زمييني في مايو/أيار 2022. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T09:09+0000
2023-03-20T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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بعد استسلام الحامية الأوكرانية للجزيرة بكامل قوتها، نزل الجنود الروس عليها. لكن القوات المسلحة لأوكرانيا لم تتخل عن محاولاتها لإعادة قطعة أرض ذات أهمية استراتيجية في البحر الأسود، بغض النظر عن الخسائر. أمر زيلينسكي بإعادة الجزيرة بحلول 9 مايو. حاول الأوكرانيون، وفقدوا الكثير من القوات الخاصة والطيران، لكنهم لم يتمكنوا من تنفيذ أمر رئيسهم.في 8 مايو، طلبت الحامية الروسية هناك، التي كانت تصد الهجمات المستمرة من البحر والجو، الإمدادات: لم يكن لديهم سوى قذيفتين من منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وفقد الاتصال بالبر الرئيسي. تم إرسال ناقلة "أ إن-26" تابعة للطيران البحري لأسطول البحر الأسود إلى زمييني.تم تحميل محطات الراديو وهواتف الأقمار الصناعية وغيرها من الضروريات على الطائر. في اللحظة الأخيرة، اقترح شخص ما أن يلصق شريطًا لاصقًا على الطائرة Z، وإلا فإن الحامية الروسية، كان من الممكن أن تستخدم آخر منظومات الدفاع الجوي المحمولة ضد طائراتها، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".عندما كانت الطائرة تلتف لتذهب في طريق العودة، لاحظ طاقم "أ إن-26" وجود قارب عالي السرعة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، تم إطلاق صاروخين منه على الطائرة من منظومات الدفاع الجوي المحمولة. لا تحتوي طائرة النقل على مصائد حرارية، ولا نظام حرب إلكتروني، ولا دروع، ولا مدافع رشاشة - فالطائرة بلا حماية ضد الصواريخ المضادة للطائرات. كما أنه لا توجد مقاعد قذف أيضًا. من الواضح أن القائد كان يناور بقدر استطاعته، وتمكن من إنقاذ الطائرة بأعجوبة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

طائرة روسية تنجو من صاروخ أوكراني بأعجوبة... فيديو

09:09 GMT 20.03.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovطائرة أن-26
طائرة أن-26 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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نشرت تفاصيل لم تكن معروفة سابقا عن معارك جزيرة زمييني في مايو/أيار 2022.
بعد استسلام الحامية الأوكرانية للجزيرة بكامل قوتها، نزل الجنود الروس عليها. لكن القوات المسلحة لأوكرانيا لم تتخل عن محاولاتها لإعادة قطعة أرض ذات أهمية استراتيجية في البحر الأسود، بغض النظر عن الخسائر. أمر زيلينسكي بإعادة الجزيرة بحلول 9 مايو. حاول الأوكرانيون، وفقدوا الكثير من القوات الخاصة والطيران، لكنهم لم يتمكنوا من تنفيذ أمر رئيسهم.
في 8 مايو، طلبت الحامية الروسية هناك، التي كانت تصد الهجمات المستمرة من البحر والجو، الإمدادات: لم يكن لديهم سوى قذيفتين من منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وفقد الاتصال بالبر الرئيسي. تم إرسال ناقلة "أ إن-26" تابعة للطيران البحري لأسطول البحر الأسود إلى زمييني.
تم تحميل محطات الراديو وهواتف الأقمار الصناعية وغيرها من الضروريات على الطائر. في اللحظة الأخيرة، اقترح شخص ما أن يلصق شريطًا لاصقًا على الطائرة Z، وإلا فإن الحامية الروسية، كان من الممكن أن تستخدم آخر منظومات الدفاع الجوي المحمولة ضد طائراتها، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
عندما كانت الطائرة تلتف لتذهب في طريق العودة، لاحظ طاقم "أ إن-26" وجود قارب عالي السرعة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، تم إطلاق صاروخين منه على الطائرة من منظومات الدفاع الجوي المحمولة. لا تحتوي طائرة النقل على مصائد حرارية، ولا نظام حرب إلكتروني، ولا دروع، ولا مدافع رشاشة - فالطائرة بلا حماية ضد الصواريخ المضادة للطائرات. كما أنه لا توجد مقاعد قذف أيضًا. من الواضح أن القائد كان يناور بقدر استطاعته، وتمكن من إنقاذ الطائرة بأعجوبة.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:48 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:12 GMT
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