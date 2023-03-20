https://sputnikarabic.ae/20230320/في-عملية-بطولية-جندي-روسي-يأسر-عددا-من-الجنود-الأوكرانيين-ويقتل-آخرين-1074933732.html
في عملية بطولية... جندي روسي يأسر عددا من الجنود الأوكرانيين ويقتل آخرين
في عملية بطولية... جندي روسي يأسر عددا من الجنود الأوكرانيين ويقتل آخرين
نفذ جندي روسي عملية وصفت بالبطولية حين قام بقتل وأسر عدد من الجنود الأوكرانيين الذين تحصنوا بأحد الخنادق. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T06:27+0000
2023-03-20T06:27+0000
2023-03-20T06:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا تحدثت فيه عن إنجاز الرقيب ألكسندر مالتسيف، الذي قرر الالتفاف على الجنود الأوكرانيين من الخلف.ويظهر المقطع قيام مالتسيف بالتسلل إلى الخندق الذي احتمى به الجنود الأوكرانيون ليقتل اثنين منهم ويأسر عددا آخر من الجنود.وبحسب الوزارة فإن الرقيب قام بإخراج رفاقه الجرحى من منطقتهم التي تعرضت للقصف، ليكمل بعدها المهمة بمفرده متسللا إلى خندق العدو، وأضاف البيان أنه بفضل الإجراءات الجريئة والحاسمة، تمكن الرقيب من إكمال المهمة القتالية المعينة للاستيلاء على معقل العدو.وبعد أن قام بتأمين خط الدفاع هذا، قدم ألكسندر دعمًا ناريًا للوحدات المتقدمة في الكتيبة، ما ضمن إكمال المهمة القتالية المتمثلة في الاستيلاء على مواقع العدو بنجاح.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
في عملية بطولية... جندي روسي يأسر عددا من الجنود الأوكرانيين ويقتل آخرين
06:27 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 06:38 GMT 20.03.2023) تابعنا عبر
نفذ جندي روسي عملية وصفت بالبطولية حين قام بقتل وأسر عدد من الجنود الأوكرانيين الذين تحصنوا بأحد الخنادق.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا تحدثت فيه عن إنجاز
الرقيب ألكسندر مالتسيف، الذي قرر الالتفاف على الجنود الأوكرانيين من الخلف.
ويظهر المقطع قيام مالتسيف بالتسلل إلى الخندق الذي احتمى به الجنود الأوكرانيون ليقتل اثنين منهم ويأسر عددا آخر من الجنود.
وبحسب الوزارة فإن الرقيب قام بإخراج رفاقه الجرحى من منطقتهم التي تعرضت للقصف، ليكمل بعدها المهمة بمفرده متسللا إلى خندق العدو، وأضاف البيان أنه بفضل الإجراءات الجريئة والحاسمة، تمكن الرقيب من إكمال المهمة القتالية المعينة للاستيلاء على معقل العدو.
وبعد أن قام بتأمين خط الدفاع هذا، قدم ألكسندر دعمًا ناريًا للوحدات المتقدمة في الكتيبة، ما ضمن إكمال المهمة القتالية المتمثلة في الاستيلاء على مواقع العدو بنجاح.