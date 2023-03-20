عربي
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230320/في-عملية-بطولية-جندي-روسي-يأسر-عددا-من-الجنود-الأوكرانيين-ويقتل-آخرين-1074933732.html
في عملية بطولية... جندي روسي يأسر عددا من الجنود الأوكرانيين ويقتل آخرين
في عملية بطولية... جندي روسي يأسر عددا من الجنود الأوكرانيين ويقتل آخرين
نفذ جندي روسي عملية وصفت بالبطولية حين قام بقتل وأسر عدد من الجنود الأوكرانيين الذين تحصنوا بأحد الخنادق. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T06:27+0000
2023-03-20T06:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068542951_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_d4a75fce0c077d687bbadfeeda0f336c.jpg
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا تحدثت فيه عن إنجاز الرقيب ألكسندر مالتسيف، الذي قرر الالتفاف على الجنود الأوكرانيين من الخلف.ويظهر المقطع قيام مالتسيف بالتسلل إلى الخندق الذي احتمى به الجنود الأوكرانيون ليقتل اثنين منهم ويأسر عددا آخر من الجنود.وبحسب الوزارة فإن الرقيب قام بإخراج رفاقه الجرحى من منطقتهم التي تعرضت للقصف، ليكمل بعدها المهمة بمفرده متسللا إلى خندق العدو، وأضاف البيان أنه بفضل الإجراءات الجريئة والحاسمة، تمكن الرقيب من إكمال المهمة القتالية المعينة للاستيلاء على معقل العدو.وبعد أن قام بتأمين خط الدفاع هذا، قدم ألكسندر دعمًا ناريًا للوحدات المتقدمة في الكتيبة، ما ضمن إكمال المهمة القتالية المتمثلة في الاستيلاء على مواقع العدو بنجاح.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068542951_356:0:1985:1222_1920x0_80_0_0_d97512395af6e8d0f416980e445c275b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

في عملية بطولية... جندي روسي يأسر عددا من الجنود الأوكرانيين ويقتل آخرين

06:27 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 06:38 GMT 20.03.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة دونيتسك
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نفذ جندي روسي عملية وصفت بالبطولية حين قام بقتل وأسر عدد من الجنود الأوكرانيين الذين تحصنوا بأحد الخنادق.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا تحدثت فيه عن إنجاز الرقيب ألكسندر مالتسيف، الذي قرر الالتفاف على الجنود الأوكرانيين من الخلف.
ويظهر المقطع قيام مالتسيف بالتسلل إلى الخندق الذي احتمى به الجنود الأوكرانيون ليقتل اثنين منهم ويأسر عددا آخر من الجنود.
وبحسب الوزارة فإن الرقيب قام بإخراج رفاقه الجرحى من منطقتهم التي تعرضت للقصف، ليكمل بعدها المهمة بمفرده متسللا إلى خندق العدو، وأضاف البيان أنه بفضل الإجراءات الجريئة والحاسمة، تمكن الرقيب من إكمال المهمة القتالية المعينة للاستيلاء على معقل العدو.
وبعد أن قام بتأمين خط الدفاع هذا، قدم ألكسندر دعمًا ناريًا للوحدات المتقدمة في الكتيبة، ما ضمن إكمال المهمة القتالية المتمثلة في الاستيلاء على مواقع العدو بنجاح.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала