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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230320/لانتسيت-تدمر-مصاص-الدماء-فيديو-1074935147.html
"لانتسيت" تدمر "مصاص الدماء"... فيديو
"لانتسيت" تدمر "مصاص الدماء"... فيديو
أعلن القائد العسكري الروسي، أندريه رودينكو، أن طائرة "لانتسيت" الانتحارية دمرت راجمة "مصاص الدماء" تشيكية الصنع على محور أفدييفسكي. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T07:41+0000
2023-03-20T07:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يُظهر مقطع الفيديو كيف تضرب "لانتسيت" راجمة العدو، وهي تقف في الغابة بالقرب من الطريق. يؤدي هذا إلى تفجير فوري لذخيرة الراجمة عندما يتبدد عمود النار والدخان، تظهر اللقطات الأرض المتفحمة والأشجار المتساقطة فقط. تم تدمير "مصاص الدماء" بالكامل.أوضح رودينكو على قناته على "تلغرام" أن هذا النوع من راجمات الصواريخ هو الذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية في أغلب الأحيان لقصف المناطق السكنية في دونيتسك.يذكر أن طائرات "لانتسيت" المسيرة تصنعها مجموعة شركات "كلاشينكوف". أقصى مدى طيران لها هو 50 كيلومترا.تم تحديث الطائرات مع الأخذ في الاعتبار تجربة الاستخدام في منطقة العمليات الخاصة. على وجه الخصوص، زودت برأس حربي أكثر قوة، مما يجعل من الممكن ضرب الأهداف الرئيسية بشكل موثوق - المركبات المدرعة ومدافع الهاوتزر والقوى العاملة للعدو.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"لانتسيت" تدمر "مصاص الدماء"... فيديو

07:41 GMT 20.03.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
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أعلن القائد العسكري الروسي، أندريه رودينكو، أن طائرة "لانتسيت" الانتحارية دمرت راجمة "مصاص الدماء" تشيكية الصنع على محور أفدييفسكي.
يُظهر مقطع الفيديو كيف تضرب "لانتسيت" راجمة العدو، وهي تقف في الغابة بالقرب من الطريق. يؤدي هذا إلى تفجير فوري لذخيرة الراجمة عندما يتبدد عمود النار والدخان، تظهر اللقطات الأرض المتفحمة والأشجار المتساقطة فقط. تم تدمير "مصاص الدماء" بالكامل.
أوضح رودينكو على قناته على "تلغرام" أن هذا النوع من راجمات الصواريخ هو الذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية في أغلب الأحيان لقصف المناطق السكنية في دونيتسك.
يذكر أن طائرات "لانتسيت" المسيرة تصنعها مجموعة شركات "كلاشينكوف". أقصى مدى طيران لها هو 50 كيلومترا.
تم تحديث الطائرات مع الأخذ في الاعتبار تجربة الاستخدام في منطقة العمليات الخاصة. على وجه الخصوص، زودت برأس حربي أكثر قوة، مما يجعل من الممكن ضرب الأهداف الرئيسية بشكل موثوق - المركبات المدرعة ومدافع الهاوتزر والقوى العاملة للعدو.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:48 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:12 GMT
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