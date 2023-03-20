https://sputnikarabic.ae/20230320/لانتسيت-تدمر-مصاص-الدماء-فيديو-1074935147.html
"لانتسيت" تدمر "مصاص الدماء"... فيديو
"لانتسيت" تدمر "مصاص الدماء"... فيديو
أعلن القائد العسكري الروسي، أندريه رودينكو، أن طائرة "لانتسيت" الانتحارية دمرت راجمة "مصاص الدماء" تشيكية الصنع على محور أفدييفسكي. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T07:41+0000
2023-03-20T07:41+0000
2023-03-20T07:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يُظهر مقطع الفيديو كيف تضرب "لانتسيت" راجمة العدو، وهي تقف في الغابة بالقرب من الطريق. يؤدي هذا إلى تفجير فوري لذخيرة الراجمة عندما يتبدد عمود النار والدخان، تظهر اللقطات الأرض المتفحمة والأشجار المتساقطة فقط. تم تدمير "مصاص الدماء" بالكامل.أوضح رودينكو على قناته على "تلغرام" أن هذا النوع من راجمات الصواريخ هو الذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية في أغلب الأحيان لقصف المناطق السكنية في دونيتسك.يذكر أن طائرات "لانتسيت" المسيرة تصنعها مجموعة شركات "كلاشينكوف". أقصى مدى طيران لها هو 50 كيلومترا.تم تحديث الطائرات مع الأخذ في الاعتبار تجربة الاستخدام في منطقة العمليات الخاصة. على وجه الخصوص، زودت برأس حربي أكثر قوة، مما يجعل من الممكن ضرب الأهداف الرئيسية بشكل موثوق - المركبات المدرعة ومدافع الهاوتزر والقوى العاملة للعدو.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"لانتسيت" تدمر "مصاص الدماء"... فيديو
تابعنا عبر
أعلن القائد العسكري الروسي، أندريه رودينكو، أن طائرة "لانتسيت" الانتحارية دمرت راجمة "مصاص الدماء" تشيكية الصنع على محور أفدييفسكي.
يُظهر مقطع الفيديو كيف تضرب "لانتسيت" راجمة العدو، وهي تقف في الغابة بالقرب من الطريق. يؤدي هذا إلى تفجير فوري لذخيرة الراجمة عندما يتبدد عمود النار والدخان، تظهر اللقطات الأرض المتفحمة والأشجار المتساقطة فقط. تم تدمير "مصاص الدماء" بالكامل.
أوضح رودينكو على قناته على "تلغرام" أن هذا النوع من راجمات الصواريخ هو الذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية في أغلب الأحيان لقصف المناطق السكنية في دونيتسك.
يذكر أن طائرات "لانتسيت" المسيرة
تصنعها مجموعة شركات "كلاشينكوف". أقصى مدى طيران لها هو 50 كيلومترا.
تم تحديث الطائرات مع الأخذ في الاعتبار تجربة الاستخدام في منطقة العمليات الخاصة. على وجه الخصوص، زودت برأس حربي أكثر قوة، مما يجعل من الممكن ضرب الأهداف الرئيسية بشكل موثوق - المركبات المدرعة ومدافع الهاوتزر والقوى العاملة للعدو.