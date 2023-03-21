https://sputnikarabic.ae/20230321/احتجاجات-وقطع-للطرقات-في-لبنان-بسبب-انهيار-الليرة-اللبنانية-وتدهور-الأوضاع-الاقتصادية-1075001379.html
احتجاجات وقطع للطرقات في لبنان بسبب انهيار الليرة اللبنانية وتدهور الأوضاع الاقتصادية
احتجاجات وقطع للطرقات في لبنان بسبب انهيار الليرة اللبنانية وتدهور الأوضاع الاقتصادية
يشهد لبنان قطعا للطرقات وإغلاقا للمتاجر احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية نتيجة انهيار قياسي لليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T17:25+0000
2023-03-21T17:25+0000
2023-03-21T17:25+0000
لبنان
أخبار لبنان
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وقطع محتجون عدة طرقات في العاصمة اللبنانية بيروت، بحاويات النفايات والإطارات احتجاجا على ارتفاع الأسعار ودولرة السلع وتدهور الليرة اللبنانية.وفي طرابلس، قطع محتجون بعض الطرقات بالإطارات المشتعلة مطالبين بإسقاط السياسين ووقف الانهيار. كما تم قطع الطريق في مدينة صور جنوبي لبنان بالإطارات المشتعلة احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع الاقتصادية.وقطع المحتجون طريق سعدنايل وطريق بعلبك الدولي تعبيرا عن احتجاجهم على تدهور الليرة اللبنانية.وفي السياق نفسه، توقفت عدة محطات للوقود عن العمل، وعمدت بعض المحطات إلى حصر التعبئة بمبلغ مليوني ليرة لبنانية فقط، كون "صاحب المحطّة لا يستطيع أن يتحمّل الفرق بين جدول التسعير الذي يصدر عن وزارة الطاقة وسعر الصرف".وبدوره، قال مجلس نقابة صيادلة لبنان في بيان إنه "إزاء الانهيار الحاصل من دون أي مبالاة لدى المسؤولين، وبعد توقف الشركات والمستودعات عن تسليم الأدوية للصيدلية بشكل شبه كلّي منذ أكثر من أسبوعين، وبعد إفراغ الصيدليات من الأدوية، دعا مجلس النقابة الصيدليات إلى الإقفال ابتداءً من اللحظة، إلى أن يعاد تسلّم الأدوية إلى الصيدلية بالصيغة والآلية أيًّا تكن والتي يتّفق عليها المعنيون".
https://sputnikarabic.ae/20230311/بين-الإضراب-والإفلاس-مصارف-لبنان-مهددة--1074603915.html
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لبنان, أخبار لبنان
احتجاجات وقطع للطرقات في لبنان بسبب انهيار الليرة اللبنانية وتدهور الأوضاع الاقتصادية
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يشهد لبنان قطعا للطرقات وإغلاقا للمتاجر احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية نتيجة انهيار قياسي لليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي.
وقطع محتجون عدة طرقات في العاصمة اللبنانية بيروت، بحاويات النفايات والإطارات احتجاجا على ارتفاع الأسعار ودولرة السلع وتدهور الليرة اللبنانية.
وفي طرابلس، قطع محتجون بعض الطرقات بالإطارات المشتعلة مطالبين بإسقاط السياسين ووقف الانهيار. كما تم قطع الطريق في مدينة صور جنوبي لبنان بالإطارات المشتعلة احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع الاقتصادية.
وقطع المحتجون طريق سعدنايل وطريق بعلبك الدولي تعبيرا عن احتجاجهم على تدهور الليرة اللبنانية.
وفي السياق نفسه، توقفت عدة محطات للوقود عن العمل، وعمدت بعض المحطات إلى حصر التعبئة بمبلغ مليوني ليرة لبنانية فقط، كون "صاحب المحطّة لا يستطيع أن يتحمّل الفرق بين جدول التسعير الذي يصدر عن وزارة الطاقة وسعر الصرف".
وبدوره، قال مجلس نقابة صيادلة لبنان في بيان إنه "إزاء الانهيار الحاصل من دون أي مبالاة لدى المسؤولين، وبعد توقف الشركات والمستودعات عن تسليم الأدوية للصيدلية بشكل شبه كلّي منذ أكثر من أسبوعين، وبعد إفراغ الصيدليات من الأدوية، دعا مجلس النقابة الصيدليات إلى الإقفال ابتداءً من اللحظة، إلى أن يعاد تسلّم الأدوية إلى الصيدلية بالصيغة والآلية أيًّا تكن والتي يتّفق عليها المعنيون".