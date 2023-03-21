https://sputnikarabic.ae/20230321/الأمين-العام-للناتو-يحذر-الدول-الأعضاء-من-تراجع-الإنفاق-الدفاعي-1074999602.html

الأمين العام للناتو يحذر الدول الأعضاء من تراجع الإنفاق الدفاعي

الأمين العام للناتو يحذر الدول الأعضاء من تراجع الإنفاق الدفاعي

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء من تراجع الإنفاق الدفاعي للتحالف، في ظل تراجع عدد الدول التي تحقق هدف... 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T16:19+0000

2023-03-21T16:19+0000

2023-03-21T16:19+0000

الأخبار

العالم

أخبار العالم الآن

الناتو

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103375/40/1033754085_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_617601e954397035c52604ef00d032ca.jpg

وفي عام 2014، تعهدت الدول الأعضاء في حلف الناتو البالغ عددها 30 دولة بمحاولة زيادة إنفاقها بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2024.وذكر التقرير السنوي للتحالف، اليوم الثلاثاء، أن 7 دول فقط هي اليونان والولايات المتحدة وليتوانيا وبولندا وبريطانيا وإستونيا ولاتفيا، بلغت المستوى المطلوب في عام 2022.وهذا الرقم تراجع من 8 أعضاء في عام 2021 و11 دولة في عام 2020، بحسب "فرانس برس".وقال الأمين العام للحلف خلال مؤتمر صحفي إن "العديد من الحلفاء أعلنوا عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي"، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأضاف: "الآن هذه التعهدات يجب أن تتحول إلى أموال حقيقية، وعقود وتجهيز ملموس، لأن الإنفاق الدفاعي يعزز كل شيء نقوم به".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الأمين العام للناتو، أن دول الحلف قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 65 مليار يورو (أكثر من 70 مليار دولار) حتى الآن.يذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر منفق عسكري في التحالف، حيث تمثل مشاركتها نحو 70 في المئة من الإنفاق العسكري للتحالف الذي بلغ أكثر من تريليون دولار في عام 2022.

https://sputnikarabic.ae/20230321/المجر-لن-ندعم-أي-تحرك-لانضمام-أوكرانيا-للناتو-أو-الاتحاد-الأوروبي--1074987197.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا