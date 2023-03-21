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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230321/الناتو-قدمنا-لأوكرانيا-مساعدات-عسكرية-بأكثر-من-70-مليار-دولار-حتى-الآن-1074997683.html
"الناتو": قدمنا لأوكرانيا مساعدات عسكرية بأكثر من 70 مليار دولار حتى الآن
"الناتو": قدمنا لأوكرانيا مساعدات عسكرية بأكثر من 70 مليار دولار حتى الآن
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن دول الحلف قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 65 مليار يورو (أكثر من 70 مليار دولار) حتى الآن. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T15:17+0000
2023-03-21T15:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال استعراض ستولتنبرغ، التقرير السنوي للناتو لعام 2022 في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء.وأوضح أن "الولايات المتحدة قدمت جزءا كبيرا منها"، لافتا إلى أن الحلفاء الأوروبيين يقدمون أيضا دعما عسكريا ضخما لكييف.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، كان قد صرح بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان وما زال منفتحا أمام أي اتصالات، من شأنها أن تحقق أهداف روسيا بأية طريقة.وقال بيسكوف خلال مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة لإجراء اتصالات مع الغرب بشأن النزاع في أوكرانيا: "الرئيس بوتين كان وما زال منفتحا أمام أي اتصالات، يمكنها مساعدة روسيا في تحقيق أهدافها، بأي طريقة كانت".وتابع: "يفضل أن تكون تلك الطرق سلمية، وعلى طاولة المفاوضات، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا، فسيتم استخدام السبل العسكرية، وهو ما نراه الآن".
https://sputnikarabic.ae/20230320/الجميع-سيجلبون-البطاطس-الناتو-يستعد-لتشكيل-جيش-جديد-1074935576.html
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روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"الناتو": قدمنا لأوكرانيا مساعدات عسكرية بأكثر من 70 مليار دولار حتى الآن

15:17 GMT 21.03.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن دول الحلف قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 65 مليار يورو (أكثر من 70 مليار دولار) حتى الآن.
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال استعراض ستولتنبرغ، التقرير السنوي للناتو لعام 2022 في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء.
وأوضح أن "الولايات المتحدة قدمت جزءا كبيرا منها"، لافتا إلى أن الحلفاء الأوروبيين يقدمون أيضا دعما عسكريا ضخما لكييف.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
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أمس, 08:09 GMT
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، كان قد صرح بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان وما زال منفتحا أمام أي اتصالات، من شأنها أن تحقق أهداف روسيا بأية طريقة.
وقال بيسكوف خلال مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة لإجراء اتصالات مع الغرب بشأن النزاع في أوكرانيا: "الرئيس بوتين كان وما زال منفتحا أمام أي اتصالات، يمكنها مساعدة روسيا في تحقيق أهدافها، بأي طريقة كانت".
وتابع: "يفضل أن تكون تلك الطرق سلمية، وعلى طاولة المفاوضات، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا، فسيتم استخدام السبل العسكرية، وهو ما نراه الآن".
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