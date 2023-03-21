https://sputnikarabic.ae/20230321/الخارجية-الروسية-واشنطن-ولندن-وباريس-وبرلين-لا-يمكنها-لعب-دور-الوسيط-بالتسوية-الأوكرانية-1074968163.html
الخارجية الروسية: واشنطن ولندن وباريس وبرلين لا يمكنها لعب دور الوسيط في التسوية الأوكرانية
الخارجية الروسية: واشنطن ولندن وباريس وبرلين لا يمكنها لعب دور الوسيط في التسوية الأوكرانية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لا يمكنها لعب دور الوسيط في عملية السلام في أوكرانيا، كون هذه الدول... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T04:52+0000
2023-03-21T04:52+0000
2023-03-21T05:06+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق، دعا الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ للأمن فولف غانغ إيشينغر، إلى إنشاء مجموعة اتصال حول أوكرانيا من أجل "إطلاق عملية السلام". ومن المفترض أن تضم المجموعة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.وأضافت "الدول المشار إليها فرضت عقوبات غير قانونية على روسيا، وجمدت أصولها الخارجية وطالبت بإنشاء محكمة لمعاقبة القيادة الروسية، فهي تبتز أصدقاءنا، وتمنعهم من التعاون مع روسيا. هذه الدول تدعم مبادرات زيلينسكي للسلام الزائفة، وهي مطالب نهائية لاستسلام بلدنا... لذلك لا يمكنها لعب دور الوسيط المحايد لإطلاق عملية السلام".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, الخارجية الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: واشنطن ولندن وباريس وبرلين لا يمكنها لعب دور الوسيط في التسوية الأوكرانية
04:52 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 05:06 GMT 21.03.2023) تابعنا عبر
حصري
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لا يمكنها لعب دور الوسيط في عملية السلام في أوكرانيا، كون هذه الدول مشاركة في الصراع مع روسيا على أراضي أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق، دعا الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ للأمن فولف غانغ إيشينغر، إلى إنشاء مجموعة اتصال حول أوكرانيا من أجل "إطلاق عملية السلام". ومن المفترض أن تضم المجموعة الولايات المتحدة الأمريكية
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وصرحت وزارة الخارجية لوكالة "سبوتنيك"، "رسميا لا نعلم شيئا عن هذه المبادرة". مضيفة "علمنا بها من الصحف".
وأضافت "الدول المشار إليها فرضت عقوبات غير قانونية على روسيا، وجمدت أصولها الخارجية وطالبت بإنشاء محكمة لمعاقبة القيادة الروسية، فهي تبتز أصدقاءنا، وتمنعهم من التعاون مع روسيا. هذه الدول تدعم مبادرات زيلينسكي للسلام الزائفة، وهي مطالب نهائية لاستسلام بلدنا... لذلك لا يمكنها لعب دور الوسيط المحايد لإطلاق عملية السلام".