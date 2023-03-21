https://sputnikarabic.ae/20230321/تو-95-إم-إس-تقوم-برحلة-لأكثر-من-7-ساعات-فيديو-1074982708.html
"تو-95 إم إس" تقوم برحلة لأكثر من 7 ساعات... فيديو
"تو-95 إم إس" تقوم برحلة لأكثر من 7 ساعات... فيديو
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-95" تابعتين لقوات الفضاء الروسية قامتا بدوريات مجدولة فوق بحر اليابان. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T10:46+0000
2023-03-21T10:46+0000
2023-03-21T10:46+0000
رصد عسكري
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وقالت الوزارة إن "حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز تو-95إم إس "قامتا برحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، واستغرقت الرحلة أكثر من سبع ساعات".ورافقت القاذفتين مقاتلات "سو-30إس إم" و"سو-35إس" من وحدات القوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الشرقية.كما تقوم قوى أجنبية برحلات جوية استراتيجية بالقرب من حدود روسيا. مساء اللثنين، اعترضت مقاتلة روسية من طراز "سو-35" قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز B-52 انتهكتا المجال الجوي فوق بحر البلطيق.عد الدولية".كما تقوم قوى أجنبية برحلات جوية استراتيجية بالقرب من حدود روسيا. مساء الاثنين، اعترضت مقاتلة روسية من طراز "سو-35" قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز B-52 انتهكتا المجال الجوي فوق بحر البلطيق.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"تو-95 إم إس" تقوم برحلة لأكثر من 7 ساعات... فيديو
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صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-95" تابعتين لقوات الفضاء الروسية قامتا بدوريات مجدولة فوق بحر اليابان.
وقالت الوزارة إن "حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز تو-95إم إس "قامتا برحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، واستغرقت الرحلة أكثر من سبع ساعات".
ورافقت القاذفتين مقاتلات "سو-30إس إم" و"سو-35إس" من وحدات القوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الشرقية.
كما تقوم قوى أجنبية برحلات جوية استراتيجية بالقرب من حدود روسيا. مساء اللثنين، اعترضت مقاتلة روسية من طراز "سو-35" قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز B-52 انتهكتا المجال الجوي فوق بحر البلطيق.عد الدولية".
كما تقوم قوى أجنبية برحلات جوية استراتيجية بالقرب من حدود روسيا. مساء الاثنين، اعترضت مقاتلة روسية من طراز "سو-35" قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز B-52 انتهكتا المجال الجوي فوق بحر البلطيق.