https://sputnikarabic.ae/20230321/خبير-سياسي-أمريكا-تحاول-شيطنة-دور-الصين-في-حل-الأزمة-الأوكرانية-وإبعادهم-عن-أوروبا-1074991239.html

خبير سياسي: أمريكا تحاول شيطنة دور الصين في حل الأزمة الأوكرانية وإبعادها عن أوروبا

خبير سياسي: أمريكا تحاول شيطنة دور الصين في حل الأزمة الأوكرانية وإبعادها عن أوروبا

نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" عدة مواضيع: شولتس يعترف بأن الصراع في أوكرانيا قد يستمر لفترة طويلة، الرئيس الصيني يؤكد وجوب وجود علاقات وثيقة بين... 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T13:29+0000

2023-03-21T13:29+0000

2023-03-21T13:30+0000

راديو

بلا قيود

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/15/1074989819_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_9d82bbc25570d48e8dd03628ac3a57b2.png

خبير سياسي: أمريكا تحاول شيطنة دور الصين في حل الأزمة الأوكرانية وإبعادهم عن أوروبا خبير سياسي: أمريكا تحاول شيطنة دور الصين في حل الأزمة الأوكرانية وإبعادهم عن أوروبا

أعرب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة، بعد وصوله للعاصمة موسكو، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، معربا عن استعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي، داعيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بلاده هذا العام. فما هي الرسالة التي أراد الرئيسان الصيني والروسي إيصالها للدول الغربية؟حول قراءته لزيارة الرئيس الصيني لروسيا في هذه الظروف، قال الخبير بالشؤون الصينية والشرق أوسطية، الدكتور أحمد مصطفى لبرنامج "بلا قيود":وأشار الدكتور أحمد مصطفى إلى أن مبادرة الصين في لعب دور الوسيط في حل الأزمة الروسية- الأوكرانية لا يتناسب مع المخطط الأمريكي، وقال لبرنامجنا:خبير أردني: تصريحات سموتريتش جاءت كالصفعة بوجهنا بعد قمة شرم الشيخأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، استدعاء السفير الإسرائيلي في عمّان، على خلفية ما وصفتها بـ "التصريحات العنصرية" لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموترتيش، واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة، فهل يمكن أن تؤثر هذه الخطوة الأردنية على الجانب الإسرائيلي وتحد من ممارساته العنصرية؟حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي إميل خوري لبرنامج "بلا قيود":وحول موقف الاتحاد الأوروبي من هذه الانتهاكات بحق الفلسطينيين، يقول إيميل خوري لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

نغم كباس https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

نغم كباس https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

نغم كباس https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

بلا قيود, аудио