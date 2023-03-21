عربي
تصويت... هل ينجح الرئيس الصيني بإيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية؟
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230321/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-لمنع-تشكل-الطحالب-على-السفن--1074992441.html
علماء روس يكتشفون طريقة لمنع تشكل الطحالب على السفن
علماء روس يكتشفون طريقة لمنع تشكل الطحالب على السفن
اكتشف علماء روس من معاهد الأبحاث في الشرق الأقصى، طريقة لحماية أجسام السفن من النمو الضار للكائنات الحية الدقيقة والطحالب، باستخدام مواد تفرزها البكتيريا. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T13:58+0000
2023-03-21T13:58+0000
مجتمع
منوعات
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103226/26/1032262680_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_14057dfd27cefec234c2b6f2a8538e50.jpg
وأكد العلماء أن نمو الكائنات الحية والطحالب تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، وتؤدي إلى الحشف الحيوي (الترسبات).الحشف الحيويالحشف الحيوي في البيئة البحرية هو تراكم الكائنات الحية الدقيقة أو النباتات أو الطحالب أو حتى الحيوانات الصغيرة على أجسام السفن.وبيّن العلماء أن الحشف الحيوي يعزز عمليات تآكل المواد الإنشائية ويؤدي إلى إيقاف تشغيل المعدات المختلفة (الهياكل المتحركة والثابتة للسفن، الهياكل الهيدروليكية، منصات النفط والغاز، المعدات الأوقيانوغرافية، وغيرها) في وقت مبكر، ويزيد الحشف من الاحتكاك بين جسم السفينة والمياه، مما يؤدي إلى زيادة في استهلاك الوقود نحو 40 -50%، وكذلك انخفاض في القدرة على الحركة.وأشار العلماء إلى أن المتطلبات البيئية الحديثة أدت إلى رقابة أكثر صرامة في مجال إدخال وتشغيل الطلاءات المضادة للحشف ومركبات المبيدات الحيوية.انضم علماء من معهد فرع الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ومعهد الكيمياء العلمي الوطني للبيولوجيا البحرية، في محاولة لإنشاء طلاء مضاد للحشف باستخدام منتجات التخليق الحيوي الميكروبي.وأظهرت سلالة من أحد أنواع البكتيريا البحرية التي عزلها العلماء نشاطًا عاليًا في مضادات الميكروبات ومضادات الحشف، وتم استخدام المواد البيولوجية التي تنتجها هذه السلالة كمبيد حيوي طبيعي لتطوير مضادات الحشف.وأكد العلماء أن المكون الرئيسي للمبيد الحيوي للطلاء الجديد هو مستخلص بكتيري فعال ضد الميكروبات والطحالب.ومن خلال التجارب التي أجريت على الطلاء المطور في الظروف البحرية الطبيعية تبيّن أنه يتكيف بشكل فعال مع الحشف الحيوي.
https://sputnikarabic.ae/20230321/علماء-يحددون-صنفا-من-النباتات-قادرا-على-إطعام-الملايين-وحل-مشكلة-التلوث--1074983827.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103226/26/1032262680_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_ec40605ba37bd9b571359d12aa258195.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, روسيا
منوعات, روسيا

علماء روس يكتشفون طريقة لمنع تشكل الطحالب على السفن

13:58 GMT 21.03.2023
© Photo / CC / طحالب
طحالب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© Photo / CC /
تابعنا عبرTelegram
اكتشف علماء روس من معاهد الأبحاث في الشرق الأقصى، طريقة لحماية أجسام السفن من النمو الضار للكائنات الحية الدقيقة والطحالب، باستخدام مواد تفرزها البكتيريا.
وأكد العلماء أن نمو الكائنات الحية والطحالب تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، وتؤدي إلى الحشف الحيوي (الترسبات).

الحشف الحيوي

الحشف الحيوي في البيئة البحرية هو تراكم الكائنات الحية الدقيقة أو النباتات أو الطحالب أو حتى الحيوانات الصغيرة على أجسام السفن.
وبيّن العلماء أن الحشف الحيوي يعزز عمليات تآكل المواد الإنشائية ويؤدي إلى إيقاف تشغيل المعدات المختلفة (الهياكل المتحركة والثابتة للسفن، الهياكل الهيدروليكية، منصات النفط والغاز، المعدات الأوقيانوغرافية، وغيرها) في وقت مبكر، ويزيد الحشف من الاحتكاك بين جسم السفينة والمياه، مما يؤدي إلى زيادة في استهلاك الوقود نحو 40 -50%، وكذلك انخفاض في القدرة على الحركة.

وأكد العلماء أن الطريقة الأكثر شيوعا لحماية السطح في مياه البحر من الحشف هي استخدام الطلاءات المضادة للحشف مع ما يسمى بالمبيدات الحيوية.

وأشار العلماء إلى أن المتطلبات البيئية الحديثة أدت إلى رقابة أكثر صرامة في مجال إدخال وتشغيل الطلاءات المضادة للحشف ومركبات المبيدات الحيوية.
وتركز اهتمام الباحثين على تحديد آليات الحماية البيولوجية ضد التلوث الموجود في الطبيعة والبحث عن المنتجات الطبيعية ذات الخصائص المضادة للحشف.
أحد أصناف الفطر في مزرعة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
مجتمع
علماء يحددون صنفا من النباتات قادرا على إطعام الملايين وحل مشكلة التلوث
11:49 GMT
انضم علماء من معهد فرع الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ومعهد الكيمياء العلمي الوطني للبيولوجيا البحرية، في محاولة لإنشاء طلاء مضاد للحشف باستخدام منتجات التخليق الحيوي الميكروبي.

قال الباحث في معهد الكيمياء التابع لفرع الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أوليانا خارشينكو: "تم إجراء البحث عن المواد المضادة للحشف غير السامة والصديقة للبيئة ذات الأصل الطبيعي، والتي ستكون بمثابة بديل فعال للمكونات السامة للطلاء".

وأظهرت سلالة من أحد أنواع البكتيريا البحرية التي عزلها العلماء نشاطًا عاليًا في مضادات الميكروبات ومضادات الحشف، وتم استخدام المواد البيولوجية التي تنتجها هذه السلالة كمبيد حيوي طبيعي لتطوير مضادات الحشف.
وأكد العلماء أن المكون الرئيسي للمبيد الحيوي للطلاء الجديد هو مستخلص بكتيري فعال ضد الميكروبات والطحالب.
ومن خلال التجارب التي أجريت على الطلاء المطور في الظروف البحرية الطبيعية تبيّن أنه يتكيف بشكل فعال مع الحشف الحيوي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:42 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:54 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مارس, 09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала