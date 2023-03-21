https://sputnikarabic.ae/20230321/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-لمنع-تشكل-الطحالب-على-السفن--1074992441.html

علماء روس يكتشفون طريقة لمنع تشكل الطحالب على السفن

علماء روس يكتشفون طريقة لمنع تشكل الطحالب على السفن

اكتشف علماء روس من معاهد الأبحاث في الشرق الأقصى، طريقة لحماية أجسام السفن من النمو الضار للكائنات الحية الدقيقة والطحالب، باستخدام مواد تفرزها البكتيريا. 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T13:58+0000

2023-03-21T13:58+0000

2023-03-21T13:58+0000

مجتمع

منوعات

روسيا

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وأكد العلماء أن نمو الكائنات الحية والطحالب تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، وتؤدي إلى الحشف الحيوي (الترسبات).الحشف الحيويالحشف الحيوي في البيئة البحرية هو تراكم الكائنات الحية الدقيقة أو النباتات أو الطحالب أو حتى الحيوانات الصغيرة على أجسام السفن.وبيّن العلماء أن الحشف الحيوي يعزز عمليات تآكل المواد الإنشائية ويؤدي إلى إيقاف تشغيل المعدات المختلفة (الهياكل المتحركة والثابتة للسفن، الهياكل الهيدروليكية، منصات النفط والغاز، المعدات الأوقيانوغرافية، وغيرها) في وقت مبكر، ويزيد الحشف من الاحتكاك بين جسم السفينة والمياه، مما يؤدي إلى زيادة في استهلاك الوقود نحو 40 -50%، وكذلك انخفاض في القدرة على الحركة.وأشار العلماء إلى أن المتطلبات البيئية الحديثة أدت إلى رقابة أكثر صرامة في مجال إدخال وتشغيل الطلاءات المضادة للحشف ومركبات المبيدات الحيوية.انضم علماء من معهد فرع الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ومعهد الكيمياء العلمي الوطني للبيولوجيا البحرية، في محاولة لإنشاء طلاء مضاد للحشف باستخدام منتجات التخليق الحيوي الميكروبي.وأظهرت سلالة من أحد أنواع البكتيريا البحرية التي عزلها العلماء نشاطًا عاليًا في مضادات الميكروبات ومضادات الحشف، وتم استخدام المواد البيولوجية التي تنتجها هذه السلالة كمبيد حيوي طبيعي لتطوير مضادات الحشف.وأكد العلماء أن المكون الرئيسي للمبيد الحيوي للطلاء الجديد هو مستخلص بكتيري فعال ضد الميكروبات والطحالب.ومن خلال التجارب التي أجريت على الطلاء المطور في الظروف البحرية الطبيعية تبيّن أنه يتكيف بشكل فعال مع الحشف الحيوي.

https://sputnikarabic.ae/20230321/علماء-يحددون-صنفا-من-النباتات-قادرا-على-إطعام-الملايين-وحل-مشكلة-التلوث--1074983827.html

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