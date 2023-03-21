https://sputnikarabic.ae/20230321/مسؤول-سوداني-سابق-لـسبوتنيك-الاتفاق-السياسي-القادم-إقصائي-ولن-يحقق-الاستقرار-1075004419.html

مسؤول سوداني سابق لـ"سبوتنيك": الاتفاق السياسي القادم "إقصائي" ولن يحقق الاستقرار

مسؤول سوداني سابق لـ"سبوتنيك": الاتفاق السياسي القادم "إقصائي" ولن يحقق الاستقرار

أكد المدير الأسبق لإدارة الإعلام برئاسة الجمهورية في السودان، أبي عز الدين، أن استمرار المشهد الإقصائي في السودان وإصرار فصيل بعينه على استفزاز الآخرين... 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T18:22+0000

2023-03-21T18:22+0000

2023-03-21T18:22+0000

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وقال عز الدين في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "تستمر المشكلة في السودان باستمرار نهج مجموعة أحزاب الحرية والتغيير في استفزاز الآخرين والانفراد بالحكم ورسم المشهد السياسي بصورة إقصائية، وهو نفس النهج الذي أوصلوا به السودان لهذه المرحلة عندما كانوا يعملون تحت راية رئيس الوزراء المستقيل في يناير/كانون ثاني 2022 عبدالله حمدوك".وأضاف: "اليوم موازين القوى تختلف، عقب لقاء المجموعة الأخرى من القوى السياسية في القاهرة، وتوحيد مواقفهم وآليات عملهم تجاه هذا النهج الإقصائي، ولذلك لن تجرؤ المؤسسة العسكرية على التحالف الإقصائي مجددا مع مركزي الحرية والتغيير، خصوصا أن حكوماتها السابقة كلها فشلت فشلا ذريعا".وتابع: "من الواضح هذه المرة أن الكتلة الديمقراطية المعارضة للمجلس المركزي للحرية والتغيير سوف تكسر عظم الأحزاب الإقصائية هذه، ولن تسمح لها بتشكيل حكومة وتوقيع وثيقة دستور تم وضعها في سفارات أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا".وأشار إلى أن البرهان وحميدتي لن يراهنا على حلفاء الأمس الذين أثبتوا ضعفا وفشلا وعمالة، وإلا سيسقطوا معهم في أول اختبار حقيقي من المعارضة الظاهرة أو معارضة الظل، في ظل الرفض الشعبي لكل المكونات المدنية والعسكرية في الساحة دون تمييز.وواصل: "طالما أن الأحزاب المتحالفة مع المبعوث الأممي فولكر بيرتس تريد تعطيل قيام الانتخابات كي تنفرد بالسلطة والثروة لأطول فترة ممكنة، فلن يستقر السودان قريبا بل سيكون موعودا بصراع قريب يتحول من سياسي إلى عسكري، أو كما أشار الرئيس البرهان نفسه بأن تقديراتهم الأمنية هي أن الفترة الانتقالية لن تكون مستقرة ومفضية لانتخابات طالما أن هناك عدم قبول من بعض القوى السياسية بالآخر".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية في السودان المهندس خالد عمر يوسف، أن توقيع الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية في البلاد سيكون في مطلع أبريل/ نيسان المقبل.جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي، يوم الأحد الماضي، بحسب وكالة الأنباء السودانية.وقال المسؤول السوداني: "إن التوقيع على الدستور الانتقالي سيكون في السادس من أبريل، على أن يبدأ تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية في 11 أبريل نفسه".وأوضح يوسف أنه تم الاتفاق على مراجعة ترتيبات المواقيت الزمنية للاتفاق النهائي.وأشار إلى أنه كان من المتوقع انضمام بعض القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، حتى تشكّل مع بقية القوى الموقعة لجنة مختصة بالصياغة، إلا أن تلك القوى أعلنت عدم حضورها الاجتماع الذي كان مقررًا لهذا الغرض.وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقّعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقًا إطاريًا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين، تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.

https://sputnikarabic.ae/20230319/السودان-توقيع-الاتفاق-السياسي-النهائي-أول-إبريل-المقبل-وتشكيل-الحكومة-المدنية-بعدها-بعشرة-أيام-1074928775.html

https://sputnikarabic.ae/20230314/رئيس-الحركة-الشعبية-لتحرير-السودان-لـسبوتنيك-رئيس-الوزراء-القادم-يجب-أن-يحمل-هذه-الصفات--1074743029.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, حصري