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https://sputnikarabic.ae/20230322/إيران-تعين-سفيرا-جديدا-لها-في-الجزائر-1075026071.html
إيران تعين سفيرا جديدا لها في الجزائر
إيران تعين سفيرا جديدا لها في الجزائر
أعلنت إيران تعيين محمد رضا بابائي، اليوم الأربعاء، سفيرا جديدا لها في الجزائر بدلا من حسين مشعلجي زادة. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T11:06+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن "السفير الجديد محمد رضا بابائي، التقى بوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، قبل مغادرته طهران إلى الجزائر لتولي مهمته".وأعرب عبد اللهيان خلال اجتماعه بالسفير الجديد لدى الجزائر، عن ارتياحه لمستوى العلاقات السياسية بين إيران والجزائر، لكنه طالب ببذل المزيد من الجهود لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية.كما شدد الوزير الإيراني على ضرورة استخدام إمكانيات البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.وكانت فترة مهام السفير حسين مشعلجي زادة قد انتهت في فبراير/شباط الماضي.واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الشهر الماضي، السفير الإيراني لدى بلاده حسين مشعلجي زادة، الذي أدى له زيارة وداع، بمناسبة انتهاء مهامه في الجزائر.
https://sputnikarabic.ae/20230213/الرئيس-الجزائري-يستقبل-سفير-إيران-بمناسبة-انتهاء-مهامه-1073460891.html
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إيران, أخبار إيران, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

إيران تعين سفيرا جديدا لها في الجزائر

11:06 GMT 22.03.2023
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . Ronald Zak
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أعلنت إيران تعيين محمد رضا بابائي، اليوم الأربعاء، سفيرا جديدا لها في الجزائر بدلا من حسين مشعلجي زادة.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن "السفير الجديد محمد رضا بابائي، التقى بوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، قبل مغادرته طهران إلى الجزائر لتولي مهمته".
وأعرب عبد اللهيان خلال اجتماعه بالسفير الجديد لدى الجزائر، عن ارتياحه لمستوى العلاقات السياسية بين إيران والجزائر، لكنه طالب ببذل المزيد من الجهود لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية.
كما شدد الوزير الإيراني على ضرورة استخدام إمكانيات البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
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الرئيس الجزائري يستقبل سفير إيران بمناسبة انتهاء مهامه
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وكانت فترة مهام السفير حسين مشعلجي زادة قد انتهت في فبراير/شباط الماضي.
واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الشهر الماضي، السفير الإيراني لدى بلاده حسين مشعلجي زادة، الذي أدى له زيارة وداع، بمناسبة انتهاء مهامه في الجزائر.
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