https://sputnikarabic.ae/20230213/الرئيس-الجزائري-يستقبل-سفير-إيران-بمناسبة-انتهاء-مهامه-1073460891.html
الرئيس الجزائري يستقبل سفير إيران بمناسبة انتهاء مهامه
الرئيس الجزائري يستقبل سفير إيران بمناسبة انتهاء مهامه
استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، سفير إيران لدى بلاده، حسين مشعلجي زادة، بمناسبة انتهاء مهامه في الجزائر. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T13:38+0000
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وحضر اللقاء مدير ديوان الرئاسة الليبية، عبد العزيز خلف، وفقا لبيان من الرئاسة الليبية.وفي الشهر الماضي، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة بلاده، وذلك وفقًا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الإيرانية.وقال بيان لوزارة الخارجية الإيرانية إن "الدعوة جاءت على لسان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة".وجاء في البيان أن عبد اللهيان أكد لنظيره الجزائري أن "العلاقات بين البلدين جيدة وتتوسع، ومستعدون لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في المستقبل القريب".
https://sputnikarabic.ae/20230108/إيران-والجزائر-تنتقدان-تدنيس-المقدسات-الإسلامية-بعد-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-1072038552.html
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إيران, أخبار إيران, الجزائر, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الجزائر, العالم, العالم العربي, الأخبار
الرئيس الجزائري يستقبل سفير إيران بمناسبة انتهاء مهامه
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استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، سفير إيران لدى بلاده، حسين مشعلجي زادة، بمناسبة انتهاء مهامه في الجزائر.
وحضر اللقاء مدير ديوان الرئاسة الليبية، عبد العزيز خلف، وفقا لبيان
من الرئاسة الليبية.
وفي الشهر الماضي، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة بلاده، وذلك وفقًا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الإيرانية.
وقال بيان لوزارة الخارجية الإيرانية إن "الدعوة جاءت على لسان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة".
وجاء في البيان أن عبد اللهيان أكد لنظيره الجزائري أن "العلاقات
بين البلدين جيدة وتتوسع، ومستعدون لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في المستقبل القريب".