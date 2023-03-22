https://sputnikarabic.ae/20230322/البنك-الدولي-يعلن-برنامج-شراكة-جديد-مع-مصر-يشمل-تمويلا-بـقيمة-7-مليارات-دولار-1075019658.html
البنك الدولي يعلن برنامج شراكة جديد مع مصر يشمل تمويلا بـقيمة 7 مليارات دولار
البنك الدولي يعلن برنامج شراكة جديد مع مصر يشمل تمويلا بـقيمة 7 مليارات دولار
أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أنه وافق على إطار شراكة قُطرية جديد مع مصر، تحصل الأخيرة بموجبه على تمويل خلال السنوات المالية 2023 - 2027. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T08:44+0000
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وقال البنك الدولي في بيان، إن إطار الشراكة سيشمل توفير تمويل لمصر بقيمة 7 مليارات دولار.وأوضح أنه سيتم تقديم 1 مليار دولار سنويا للإنشاء والتعمير، بالإضافة إلى ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها.ووفقا للبيان، فإن إطار الشراكة الجديد مع مصر سيعمل على تهيئة الظروف الملائمة لدعم جهود إعادة البناء المصرية، وتحقيق التنمية الخضراء المرنة والشاملة.وأشار البيان إلى أن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية تتمثل في زيادة فرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز نواتج رأس المال البشري وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات.كما يحدد إطار الاستراتيجية محورين متداخلين هما الحوكمة ومشاركة المواطنين، وتمكين المرأة.
https://sputnikarabic.ae/20221224/البنك-الدولي-يوافق-على-منح-مصر-500-مليون-دولار-1071539297.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
البنك الدولي يعلن برنامج شراكة جديد مع مصر يشمل تمويلا بـقيمة 7 مليارات دولار
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أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أنه وافق على إطار شراكة قُطرية جديد مع مصر، تحصل الأخيرة بموجبه على تمويل خلال السنوات المالية 2023 - 2027.
وقال
البنك الدولي في بيان، إن إطار الشراكة سيشمل توفير تمويل لمصر بقيمة 7 مليارات دولار.
وأوضح أنه سيتم تقديم 1 مليار دولار سنويا للإنشاء والتعمير، بالإضافة إلى ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها.
24 ديسمبر 2022, 07:26 GMT
ووفقا للبيان، فإن إطار الشراكة الجديد مع مصر
سيعمل على تهيئة الظروف الملائمة لدعم جهود إعادة البناء المصرية، وتحقيق التنمية الخضراء المرنة والشاملة.
وأشار البيان إلى أن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية تتمثل في زيادة فرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز نواتج رأس المال البشري وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات
.
كما يحدد إطار الاستراتيجية محورين متداخلين هما الحوكمة ومشاركة المواطنين، وتمكين المرأة.