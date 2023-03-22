https://sputnikarabic.ae/20230322/الرئيس-الجزائري-العلاقة-بين-الجزائر-والمغرب-وصلت-إلى-نقطة-اللاعودة-1075011447.html
الرئيس الجزائري: العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة
الرئيس الجزائري: العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة
اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة، لافتا إلى أن "موقف الجزائر هو ردة فعل". 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T02:59+0000
2023-03-22T02:59+0000
2023-03-22T02:59+0000
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الجزائر- سبوتنيك. وقال تبون في مقابلة خاصة مع قناة "الجزيرة" القطرية: "نأسف لوصول العلاقة بين الجزائر والمغرب إلى هذا المستوى بين بلدين جارين".وأضاف: "العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة وموقفنا هو ردة فعل".وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمةً الرباط بالقيام بأعمال غير ودية وعدائية ضدها.وسبق للمغرب أن قطع علاقاته مع الجزائر سنة 1976 بعد اعتراف الجزائر بقيام الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية. ولم تُستأنف العلاقات إلا في 1988 بعد وساطة سعودية.والنزاع في الصحراء الغربية سبب رئيسي في توتر علاقات الجارين منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الإقليم الذي يعتبره المغرب جزءاً لا يتجزأ من أرضه ويعرض منحه حكماً ذاتياً تحت سيادته.
https://sputnikarabic.ae/20230317/الأزمة-بين-المغرب-والجزائر-خارج-مسار-التهدئة-العربية--ما-السيناريوهات-المرتقبة-1074861342.html
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الرئيس الجزائري, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, جبهة البوليساريو
الرئيس الجزائري, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, جبهة البوليساريو
الرئيس الجزائري: العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة
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اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة، لافتا إلى أن "موقف الجزائر هو ردة فعل".
الجزائر- سبوتنيك
. وقال تبون في مقابلة خاصة مع قناة "الجزيرة" القطرية: "نأسف لوصول العلاقة بين الجزائر والمغرب إلى هذا المستوى بين بلدين جارين".
وأضاف: "العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة وموقفنا هو ردة فعل".
وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمةً الرباط بالقيام بأعمال غير ودية وعدائية ضدها.
وسبق للمغرب أن قطع علاقاته مع الجزائر سنة 1976
بعد اعتراف الجزائر بقيام الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية. ولم تُستأنف العلاقات إلا في 1988 بعد وساطة سعودية.
والنزاع في الصحراء الغربية سبب رئيسي في توتر علاقات الجارين منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الإقليم الذي يعتبره المغرب جزءاً لا يتجزأ من أرضه ويعرض منحه حكماً ذاتياً تحت سيادته.