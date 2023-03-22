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https://sputnikarabic.ae/20230322/الفول-الأخضر-يمكن-أن-يسبب-الموت-1075015735.html
وكالة تحذر: الفول الأخضر يمكن أن يسبب الموت
وكالة تحذر: الفول الأخضر يمكن أن يسبب الموت
حذرت وكالة من الاستهلاك المفرط لمادة الفول الأخضر، مشيرة إلى أنه قد يسبب أضرارا بالغة للجسم وقد يؤدي أحيانا إلى الموت، حيث اعتاد الكثيرون على تناول مأكولات... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
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2023-03-22T07:53+0000
مجتمع
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فبحسب موقع "الإمارات نيوز" فإن الفول يمكن أن يسبب انخفاضا كبيرا ومفاجئا في خلايا الدم الحمراء لدى بعض الأشخاص وتسمى هذه الحالة "فقر الدم الانحلالي".كما يمكن أن يسبب الفول الأخضر ما يعرف بـ"أنيميا الفول" ومن أعراضها ضيق التنفس وسرعة ضربات القلب والشحوب والضعف.أنيميا الفول: هو اضطراب خلقي جيني ناجم عن نقص أنزيم "غلوكوز-6-فوسفات دي هيدروجيناز" وهو أنزيم ضروري لتنظيم التفاعلات الكيميائية الحيوية المختلفة في الجسم، وهو مسؤول عن حماية خلايا الدم الحمراء من الأكسدة، وفي حالة عدم وجود ما يكفي من هذا الإنزيم تنهار خلايا الدم الحمراء، ويعرف ذلك باسم انحلال الدم، أو تكسر خلايا الدم الحمراء.
https://sputnikarabic.ae/20220417/طبيب-يحذر-من-تناول-الفول-يوميا-طوال-رمضان-1061310553.html
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

وكالة تحذر: الفول الأخضر يمكن أن يسبب الموت

07:33 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 07:53 GMT 22.03.2023)
© Photo / unsplash/amirmasoudالفول الأخضر
الفول الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Photo / unsplash/amirmasoud
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حذرت وكالة من الاستهلاك المفرط لمادة الفول الأخضر، مشيرة إلى أنه قد يسبب أضرارا بالغة للجسم وقد يؤدي أحيانا إلى الموت، حيث اعتاد الكثيرون على تناول مأكولات تحتوي هذه المادة بكميات كبيرة في شهر رمضان.
فبحسب موقع "الإمارات نيوز" فإن الفول يمكن أن يسبب انخفاضا كبيرا ومفاجئا في خلايا الدم الحمراء لدى بعض الأشخاص وتسمى هذه الحالة "فقر الدم الانحلالي".

وأضاف الموقع أنه "إذا كان هناك عدد قليل من خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى أعضاء الجسم، فإن فقر الدم الانحلالي يمكن أن يسبب التعب وضيق التنفس وحصى في المرارة واليرقان وأحيانًا الموت في الحالات الشديدة والحرجة"

كما يمكن أن يسبب الفول الأخضر ما يعرف بـ"أنيميا الفول" ومن أعراضها ضيق التنفس وسرعة ضربات القلب والشحوب والضعف.
فول - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
مجتمع
طبيب يحذر من تناول الفول يوميا طوال رمضان
17 أبريل 2022, 20:41 GMT
أنيميا الفول: هو اضطراب خلقي جيني ناجم عن نقص أنزيم "غلوكوز-6-فوسفات دي هيدروجيناز" وهو أنزيم ضروري لتنظيم التفاعلات الكيميائية الحيوية المختلفة في الجسم، وهو مسؤول عن حماية خلايا الدم الحمراء من الأكسدة، وفي حالة عدم وجود ما يكفي من هذا الإنزيم تنهار خلايا الدم الحمراء، ويعرف ذلك باسم انحلال الدم، أو تكسر خلايا الدم الحمراء.
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