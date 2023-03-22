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https://sputnikarabic.ae/20230322/تركيا-تدين-مصادقة-الكنيست-على-تعديل-قانون-فك-الارتباط-1075041637.html
تركيا تدين مصادقة الكنيست على تعديل قانون "فك الارتباط"
تركيا تدين مصادقة الكنيست على تعديل قانون "فك الارتباط"
أدانت تركيا، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تعديل "قانون فك الارتباط"، ليسمح بعودة المستوطنين إلى أربعة مستوطنات أُخليت منذ عام 2005 في الضفة الغربية. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T15:47+0000
2023-03-22T16:19+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بشأن مصادقة الكنيست على تعديل القانون، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت الوزارة إنها تدين المصادقة على قرار التعديل الذي يلغي البنود الخاصة بإجلاء مستوطنات حوميش وغانيم وكاديم وسانور، شمال الضفة.وردا على إنكار مسؤول إسرائيلي لوجود شيء اسمه "شعب فلسطيني"، قالت الوزارة إنها ترفض الادعاءات "التي لا أساس لها من الصحة وغير المسؤولة والاستفزازية وغير المتوافقة بأي شكل من الأشكال مع الحقائق السياسية أو التاريخية أو الراهنة".وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، قد قال إنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني".كما عبرت الوزارة عن شعور تركيا بقلق بالغ إزاء التوتر المتصاعد في القدس والضفة الغربية "في هذه الأيام التي نستعد فيها لإحياء شهر رمضان المبارك"، بحسب تعبيرها.
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم

تركيا تدين مصادقة الكنيست على تعديل قانون "فك الارتباط"

15:47 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 16:19 GMT 22.03.2023)
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أدانت تركيا، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تعديل "قانون فك الارتباط"، ليسمح بعودة المستوطنين إلى أربعة مستوطنات أُخليت منذ عام 2005 في الضفة الغربية.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بشأن مصادقة الكنيست على تعديل القانون، بحسب وكالة "الأناضول".
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أمس, 16:44 GMT
وقالت الوزارة إنها تدين المصادقة على قرار التعديل الذي يلغي البنود الخاصة بإجلاء مستوطنات حوميش وغانيم وكاديم وسانور، شمال الضفة.
وردا على إنكار مسؤول إسرائيلي لوجود شيء اسمه "شعب فلسطيني"، قالت الوزارة إنها ترفض الادعاءات "التي لا أساس لها من الصحة وغير المسؤولة والاستفزازية وغير المتوافقة بأي شكل من الأشكال مع الحقائق السياسية أو التاريخية أو الراهنة".
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، قد قال إنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني".
كما عبرت الوزارة عن شعور تركيا بقلق بالغ إزاء التوتر المتصاعد في القدس والضفة الغربية "في هذه الأيام التي نستعد فيها لإحياء شهر رمضان المبارك"، بحسب تعبيرها.
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