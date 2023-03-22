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https://sputnikarabic.ae/20230322/سوريا-تؤكد-دعمها-لسيادة-الأردن-ووحدة-وسلامة-أراضيه-1075029163.html
سوريا تؤكد دعمها لسيادة الأردن ووحدة وسلامة أراضيه
سوريا تؤكد دعمها لسيادة الأردن ووحدة وسلامة أراضيه
أكدت الجمهورية العربية السورية، اليوم الأربعاء، دعمها لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية ووحدة وسلامة أراضيها. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T12:16+0000
2023-03-22T12:17+0000
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دمشق – سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان لها نشرته الوكالة الرسمية للأنباء سانا: "سوريا لا تستغرب التصريحات العنصرية المتكررة لمسؤولي الكيان الإسرائيلي، فهي تعبير واضح عن حقيقة هذا الكيان ومدى عدوانيته وأطماعه التوسعية في دول المنطقة، وحجم استهتاره بأبسط قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".يذكر أن وزير المال الإسرائيلي، رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموترتيش، كان قد قال خلال مشاركته بأمسية، يوم الأحد الماضي، أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، تكريما لجاك كوبفر، الرئيس السابق لحزب "الليكود في فرنسا" بأنه:"لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، فهو اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة".وذلك بعد شهر على تحريضه على الشعب الفلسطيني، عندما دعا إلى "محو بلدة حوارة" الفلسطينية بقضاء نابلس في الضفة الغربية، حيث استخدم خريطة لإسرائيل تضم المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.
https://sputnikarabic.ae/20230322/إعلام-الإمارات-تدرس-خفض-تمثيلها-الدبلوماسي-في-إسرائيل-1075018487.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم

سوريا تؤكد دعمها لسيادة الأردن ووحدة وسلامة أراضيه

12:16 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 12:17 GMT 22.03.2023)
© Sputnik . Mohammad Damour وزارة الخارجية السورية
 وزارة الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . Mohammad Damour
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أكدت الجمهورية العربية السورية، اليوم الأربعاء، دعمها لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية ووحدة وسلامة أراضيها.
دمشق – سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان لها نشرته الوكالة الرسمية للأنباء سانا: "سوريا لا تستغرب التصريحات العنصرية المتكررة لمسؤولي الكيان الإسرائيلي، فهي تعبير واضح عن حقيقة هذا الكيان ومدى عدوانيته وأطماعه التوسعية في دول المنطقة، وحجم استهتاره بأبسط قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأضافت الخارجية السورية: "سوريا تؤكد من جديد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل كل حقوقه، بما في ذلك استقلاله وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما تؤكد دعمها لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها".

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08:06 GMT

يذكر أن وزير المال الإسرائيلي، رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموترتيش، كان قد قال خلال مشاركته بأمسية، يوم الأحد الماضي، أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، تكريما لجاك كوبفر، الرئيس السابق لحزب "الليكود في فرنسا" بأنه:
"لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، فهو اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة".
وذلك بعد شهر على تحريضه على الشعب الفلسطيني، عندما دعا إلى "محو بلدة حوارة" الفلسطينية بقضاء نابلس في الضفة الغربية، حيث استخدم خريطة لإسرائيل تضم المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.
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