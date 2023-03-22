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https://sputnikarabic.ae/20230322/صحيفة-دوريات-قاذفات-بي-52-الأمريكية-بالقرب-من-الحدود-الروسية-قد-تؤدي-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1075013011.html
صحيفة: دوريات قاذفات "بي-52" الأمريكية بالقرب من الحدود الروسية قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
صحيفة: دوريات قاذفات "بي-52" الأمريكية بالقرب من الحدود الروسية قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
تشكل مناورات القاذفات النووية الأمريكية من طراز "B-52" بالقرب من الحدود الروسية خطرا كبيرا على العالم أجمع، حسبما ذكرت exxpress. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T05:10+0000
2023-03-22T05:13+0000
رصد عسكري
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يؤكد مؤلف المقال أن طائرات القوات الجوية الأمريكية لا يمكنها العمل دون علم واشنطن.وأشار إلى أن قاذفات "بي-52" قادرة على حمل صواريخ كروز النووية "أ جي إم-28 هوند دوغ". علاوة على ذلك، تم تجهيز كل صاروخ برأس حربي نووي بقوة 1.1 ميغا طن من مادة "تي إن تي"، حسب موقع "بوليت روس".
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رصد عسكري
رصد عسكري

صحيفة: دوريات قاذفات "بي-52" الأمريكية بالقرب من الحدود الروسية قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة

05:10 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 05:13 GMT 22.03.2023)
© AP Photo / Mindaugas Kulbis / قاذفة قنابل "بي-52"
قاذفة قنابل بي-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis /
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تشكل مناورات القاذفات النووية الأمريكية من طراز "B-52" بالقرب من الحدود الروسية خطرا كبيرا على العالم أجمع، حسبما ذكرت exxpress.
يؤكد مؤلف المقال أن طائرات القوات الجوية الأمريكية لا يمكنها العمل دون علم واشنطن.

يقول الكاتب: "يمكن لأدنى حادث أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة وبالتالي تبدأ نهاية العالم".

وأشار إلى أن قاذفات "بي-52" قادرة على حمل صواريخ كروز النووية "أ جي إم-28 هوند دوغ". علاوة على ذلك، تم تجهيز كل صاروخ برأس حربي نووي بقوة 1.1 ميغا طن من مادة "تي إن تي"، حسب موقع "بوليت روس".
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