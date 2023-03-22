https://sputnikarabic.ae/20230322/صحيفة-دوريات-قاذفات-بي-52-الأمريكية-بالقرب-من-الحدود-الروسية-قد-تؤدي-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1075013011.html
صحيفة: دوريات قاذفات "بي-52" الأمريكية بالقرب من الحدود الروسية قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
صحيفة: دوريات قاذفات "بي-52" الأمريكية بالقرب من الحدود الروسية قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
تشكل مناورات القاذفات النووية الأمريكية من طراز "B-52" بالقرب من الحدود الروسية خطرا كبيرا على العالم أجمع، حسبما ذكرت exxpress. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T05:10+0000
2023-03-22T05:10+0000
2023-03-22T05:13+0000
رصد عسكري
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يؤكد مؤلف المقال أن طائرات القوات الجوية الأمريكية لا يمكنها العمل دون علم واشنطن.وأشار إلى أن قاذفات "بي-52" قادرة على حمل صواريخ كروز النووية "أ جي إم-28 هوند دوغ". علاوة على ذلك، تم تجهيز كل صاروخ برأس حربي نووي بقوة 1.1 ميغا طن من مادة "تي إن تي"، حسب موقع "بوليت روس".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صحيفة: دوريات قاذفات "بي-52" الأمريكية بالقرب من الحدود الروسية قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
05:10 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 05:13 GMT 22.03.2023) تابعنا عبر
تشكل مناورات القاذفات النووية الأمريكية من طراز "B-52" بالقرب من الحدود الروسية خطرا كبيرا على العالم أجمع، حسبما ذكرت exxpress.
يؤكد مؤلف المقال أن طائرات القوات الجوية الأمريكية لا يمكنها العمل دون علم واشنطن.
يقول الكاتب: "يمكن لأدنى حادث أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة وبالتالي تبدأ نهاية العالم".
وأشار إلى أن قاذفات "بي-52" قادرة على حمل صواريخ كروز النووية "أ جي إم-28 هوند دوغ". علاوة على ذلك، تم تجهيز كل صاروخ برأس حربي نووي بقوة 1.1 ميغا طن من مادة "تي إن تي"، حسب موقع "بوليت روس".