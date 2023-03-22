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https://sputnikarabic.ae/20230322/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-مطار-حلب-الدولي-والنيرب-العسكري-1075011878.html
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي و"النيرب" العسكري
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي و"النيرب" العسكري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي شن عدوانا استهدف مطار حلب الدولي و"النيرب" العسكري. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T01:16+0000
2023-03-22T01:33+0000
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ونقل المراسل عن مصدر أمني بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه شرق حلب، انطلاقا من سماء المنطقة البحرية قبالة السواحل السورية.من جانبه، قال مصدر في "لواء القدس" الفلسطيني الذي يتمركز في محيط المطار، إن فرق الطوارئ بدأت بالوصول إلى "مطار النيرب"، مؤكدا أنه لم يتم التبليغ عن أي إصابات أو أضرار جسيمة في المطار حتى الآن.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
https://sputnikarabic.ae/20230322/مراسل-سبوتنيك-أًصوات-انفجارات-في-محيط-مدينة-حلب-1075011742.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي و"النيرب" العسكري

01:16 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 01:33 GMT 22.03.2023)
© Sputnik . nour molhem مطار حلب الدولي يعود للعمل
مطار حلب الدولي يعود للعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . nour molhem
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حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي شن عدوانا استهدف مطار حلب الدولي و"النيرب" العسكري.
ونقل المراسل عن مصدر أمني بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه شرق حلب، انطلاقا من سماء المنطقة البحرية قبالة السواحل السورية.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة حلب
01:01 GMT
من جانبه، قال مصدر في "لواء القدس" الفلسطيني الذي يتمركز في محيط المطار، إن فرق الطوارئ بدأت بالوصول إلى "مطار النيرب"، مؤكدا أنه لم يتم التبليغ عن أي إصابات أو أضرار جسيمة في المطار حتى الآن.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
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