https://sputnikarabic.ae/20230322/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-مطار-حلب-الدولي-والنيرب-العسكري-1075011878.html
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي و"النيرب" العسكري
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي و"النيرب" العسكري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي شن عدوانا استهدف مطار حلب الدولي و"النيرب" العسكري. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T01:16+0000
2023-03-22T01:16+0000
2023-03-22T01:33+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102134/95/1021349514_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_7622ff83bfc766e9d3968bf930583439.jpg
ونقل المراسل عن مصدر أمني بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه شرق حلب، انطلاقا من سماء المنطقة البحرية قبالة السواحل السورية.من جانبه، قال مصدر في "لواء القدس" الفلسطيني الذي يتمركز في محيط المطار، إن فرق الطوارئ بدأت بالوصول إلى "مطار النيرب"، مؤكدا أنه لم يتم التبليغ عن أي إصابات أو أضرار جسيمة في المطار حتى الآن.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
https://sputnikarabic.ae/20230322/مراسل-سبوتنيك-أًصوات-انفجارات-في-محيط-مدينة-حلب-1075011742.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102134/95/1021349514_90:0:981:668_1920x0_80_0_0_d61e02f4167b3bef8ffc7e7bb43fe87a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي و"النيرب" العسكري
01:16 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 01:33 GMT 22.03.2023) تابعنا عبر
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي شن عدوانا استهدف مطار حلب الدولي و"النيرب" العسكري.
ونقل المراسل عن مصدر أمني بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه شرق حلب، انطلاقا من سماء المنطقة البحرية قبالة السواحل السورية.
من جانبه، قال مصدر في "لواء القدس" الفلسطيني الذي يتمركز في محيط المطار، إن فرق الطوارئ بدأت بالوصول إلى "مطار النيرب"، مؤكدا أنه لم يتم التبليغ عن أي إصابات أو أضرار جسيمة في المطار حتى الآن.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل
التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.