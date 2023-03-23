https://sputnikarabic.ae/20230323/إعلام-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يحذر-نتنياهو-من-حدوث-أزمة-في-الجيش-1075074371.html
إعلام: رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر نتنياهو من حدوث أزمة في الجيش
إعلام: رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر نتنياهو من حدوث أزمة في الجيش
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رئيس الأركان هيرتسي هليفي ناقش مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتمالية حدوث أزمة في الجيش نتيجة الإصلاح... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T15:21+0000
2023-03-23T15:21+0000
2023-03-23T15:21+0000
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وذكر موقع "I24" أن هليفي أبدى قلقه لنتنياهو بسبب العدد المتزايد من جنود الاحتياط الذين يرفضون الحضور إلى الخدمة احتجاجا على الإصلاح في الأسابيع الأخيرة.وأضاف الموقع أن هليفي أبلغ نتنياهو بأنه إذا تم تمرير التشريع، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة عميقة في القوات المسلحة. ووفقا للموقع، حذر رئيس الأركان نتنياهو من أن "انتشار الرفض للخدمة" يمكن أن "يضر بالقدرة العملياتية للجيش الإسرائيلي".وكانت "القناة 12" قد ذكرت أمس الأربعاء، أن 700 من جنود الاحتياط في لواء ناحال بعثوا برسالة إلى هليفي وإلى وزير الأمن يوآف غالانت يطلبون فيها بذل كل ما في وسعهما لوقف الإصلاح القضائي. كما ذكرت صحيفة "هآرتس" أن 57% فقط من جنود المظليين الاحتياطيين حضروا إلى الخدمة هذا الأسبوع، وقد وصل هذا العدد في بعض الألوية إلى 90%. في حين لم ينف الجيش هذه الأنباء.يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل "ليوم الشلل الوطني" حيث خرج الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على الإصلاح القضائي.
https://sputnikarabic.ae/20230319/إعلام-عشرات-الطيارين-الإسرائيليين-يرفضون-الخدمة-العسكرية-احتجاجا-على-الإصلاح-القضائي-1074921409.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعلام: رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر نتنياهو من حدوث أزمة في الجيش
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رئيس الأركان هيرتسي هليفي ناقش مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتمالية حدوث أزمة في الجيش نتيجة الإصلاح القضائي المخطط له.
وذكر
موقع "I24" أن هليفي أبدى قلقه لنتنياهو بسبب العدد المتزايد من جنود الاحتياط الذين يرفضون الحضور إلى الخدمة احتجاجا على الإصلاح في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف الموقع أن هليفي أبلغ نتنياهو بأنه إذا تم تمرير التشريع، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة عميقة في القوات المسلحة.
ووفقا للموقع، حذر رئيس الأركان نتنياهو من أن "انتشار الرفض للخدمة" يمكن أن "يضر بالقدرة العملياتية للجيش الإسرائيلي".
وكانت "القناة 12" قد ذكرت أمس الأربعاء، أن 700 من جنود الاحتياط في لواء ناحال بعثوا برسالة إلى هليفي وإلى وزير الأمن يوآف غالانت يطلبون فيها بذل كل ما في وسعهما لوقف الإصلاح القضائي
.
كما ذكرت صحيفة "هآرتس" أن 57% فقط من جنود المظليين الاحتياطيين حضروا إلى الخدمة هذا الأسبوع، وقد وصل هذا العدد في بعض الألوية إلى 90%. في حين لم ينف الجيش هذه الأنباء.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل "ليوم الشلل الوطني
" حيث خرج الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على الإصلاح القضائي.