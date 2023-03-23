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https://sputnikarabic.ae/20230323/الأردن-يدعو-المجتمع-الدولي-لاتخاذ-موقف-واضح-ضد-خطاب-الكراهية-المؤجج-للعنف-في-فلسطين-1075066364.html
الأردن يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح ضد خطاب الكراهية المؤجج للعنف في فلسطين
الأردن يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح ضد خطاب الكراهية المؤجج للعنف في فلسطين
دعا وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح ومباشر ضد خطاب الكراهية والتحريض، الذي يؤجج العنف والصراع في فلسطين المحتلة ويخرق... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T12:07+0000
2023-03-23T12:07+0000
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عمان - سبوتنيك. وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية فقد "أكد الصفدي ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً ومباشراً ضد خطاب الكراهية والتحريض، الذي يؤجج العنف والصراع في فلسطين المحتلة ويخرق الأعراف والقيم الإنسانية المشتركة".ووفقاً للبيان فقد شدد الصفدي، خلال محادثات أجراها عبر الهاتف مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء أمس، على "خطورة الفكر العنصري المتطرف الذي تبدى بشكل أرعن مقزز في تصريحات وتصرفات وزير المالية الإسرائيلي الذي أنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية، من على منبر يحمل خريطة مزعومة لإسرائيل تشمل دولة فلسطين المحتلة والأردن".وشددا على أن الصمت على مثل هذه التصريحات والمواقف العنصرية بذريعة حسابات توازنات الائتلاف الحكومي أمر مرفوض وخطير لن يسهم إلا في تأجيج التوتر وانتشار هذا الفكر المتطرف.وحسب البيان فقد استهجن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل من جانبه تصريحات وزير المالية، ووصفها بالخطيرة والمرفوضة.وأكد بوريل أيضاً ضرورة اتخاذ الحكومة الإسرائيلية موقفاً واضحاً يؤكد أن هذه التصريحات لا تمثلها، مشددا على موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لجميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والمتمسك بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام.وبحث الصفدي وبوريل التدهور الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدا ضرورة وقف كل الخطوات والإجراءات التي تؤجج العنف والصراع وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.كما شكر بوريل على مواقف الاتحاد الأوروبي الواضحة في دعم حل الدولتين، والرافضة للإجراءات الأحادية الإسرائيلية، والمتمسكة بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وعلى الموقف الواضح في استهجان خطاب الكراهية العنصري بكل أشكاله والذي عكسته تصريحات ومواقف وتصرفات وزير المالية الإسرائيلي.هذا وتناولت المباحثات أيضا، علاقات الشراكة الأردنية التاريخية المتميزة مع الاتحاد الأوروبي، وأكدا استمرار العمل على تطويرها في مختلف المجالات. وثمن الصفدي علاقات الصداقة بين المملكة والاتحاد، ودعم الاتحاد الأوروبي للأردن.
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العالم العربي, أخبار الأردن, التصعيد, إسرائيل
العالم العربي, أخبار الأردن, التصعيد, إسرائيل

الأردن يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح ضد خطاب الكراهية المؤجج للعنف في فلسطين

12:07 GMT 23.03.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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دعا وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح ومباشر ضد خطاب الكراهية والتحريض، الذي يؤجج العنف والصراع في فلسطين المحتلة ويخرق الأعراف والقيم الإنسانية المشتركة.
عمان - سبوتنيك. وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية فقد "أكد الصفدي ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً ومباشراً ضد خطاب الكراهية والتحريض، الذي يؤجج العنف والصراع في فلسطين المحتلة ويخرق الأعراف والقيم الإنسانية المشتركة".

ووفقاً للبيان فقد شدد الصفدي، خلال محادثات أجراها عبر الهاتف مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء أمس، على "خطورة الفكر العنصري المتطرف الذي تبدى بشكل أرعن مقزز في تصريحات وتصرفات وزير المالية الإسرائيلي الذي أنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية، من على منبر يحمل خريطة مزعومة لإسرائيل تشمل دولة فلسطين المحتلة والأردن".
وأكد الصفدي أن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية خطاب الكراهية والتحريض العنصري والتصرفات المقززة لوزير المالية الإسرائيلي وتبعاته، وعليها إعلان رفضها بشكل صريح وواضح".
وشددا على أن الصمت على مثل هذه التصريحات والمواقف العنصرية بذريعة حسابات توازنات الائتلاف الحكومي أمر مرفوض وخطير لن يسهم إلا في تأجيج التوتر وانتشار هذا الفكر المتطرف.
وحسب البيان فقد استهجن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل من جانبه تصريحات وزير المالية، ووصفها بالخطيرة والمرفوضة.
وأكد بوريل أيضاً ضرورة اتخاذ الحكومة الإسرائيلية موقفاً واضحاً يؤكد أن هذه التصريحات لا تمثلها، مشددا على موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لجميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والمتمسك بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام.
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وبحث الصفدي وبوريل التدهور الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدا ضرورة وقف كل الخطوات والإجراءات التي تؤجج العنف والصراع وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وأطلع الصفدي، بوريل، على مخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ والجهود التي تقوم بها المملكة لإيجاد أفق سياسي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
كما شكر بوريل على مواقف الاتحاد الأوروبي الواضحة في دعم حل الدولتين، والرافضة للإجراءات الأحادية الإسرائيلية، والمتمسكة بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وعلى الموقف الواضح في استهجان خطاب الكراهية العنصري بكل أشكاله والذي عكسته تصريحات ومواقف وتصرفات وزير المالية الإسرائيلي.
هذا وتناولت المباحثات أيضا، علاقات الشراكة الأردنية التاريخية المتميزة مع الاتحاد الأوروبي، وأكدا استمرار العمل على تطويرها في مختلف المجالات. وثمن الصفدي علاقات الصداقة بين المملكة والاتحاد، ودعم الاتحاد الأوروبي للأردن.
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