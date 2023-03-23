https://sputnikarabic.ae/20230323/طرابلس-اللبنانية-تستقبل-شهر-رمضان-بآلاف-المناطيد-المضاءة-1075058260.html

طرابلس اللبنانية تستقبل شهر رمضان بآلاف المناطيد المضاءة

طرابلس اللبنانية تستقبل شهر رمضان بآلاف المناطيد المضاءة

على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمعيشية والسياسية التي تضرب لبنان، وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون نتيجة انهيار الليرة اللبنانية وانعكاسها على... 23.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-23T07:42+0000

2023-03-23T07:42+0000

2023-03-23T07:42+0000

العالم العربي

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وأطلق آلاف المواطنين في مدينة طرابلس، شمالي لبنان، مناطيد مضاءة احتفالا بقدوم شهر رمضان، وسط أجواء من الفرح والبهجة، وعلى وقع الأناشيد الدينية وابتسامات الأطفال.قال عبد الرحمن قرة من منظمي الفعالية لوكالة "سبوتنيك"، إننا "نقوم باستقبال شهر رمضان بفعالية المناطيد للسنة الرابعة على التوالي، الناس والعائلات وعدد المشاركين يتزايد كل عام وهذه السنة يشارك الآلاف وجرى حتى الآن إطلاق 2500 منطاد".وعبر عدد من المواطنين عن "سعادتهم بالمشاركة في فعالية استقبال شهر رمضان المبارك، كونها تشكل فسحة أمل في شهر الخير بالرغم من الضيقة الاقتصادية التي يمر بها لبنان".وكان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، قد أعلن أن يوم الخميس الواقع في 23 آذار هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وقال في رسالة وجهها إلى اللبنانيين إننا نحن بالفعل في زمن البلاء الأعظم، ولا نتوقع الخروج منه إلا برحمة الله. لكن في الحياة العامة، هناك مسؤولون ومسؤوليات، نحن نقول بدون تردد، وبعد صبر طويل وإعفاء أطول:وتوجه إلى السياسيين بالقول "يا ساسة لبنان، كفى بالله عليكم تضييع الوقت، أصبحنا في المراحل الأخيرة من الانهيار، وحدوا رؤيتكم في مصير بلدكم، اتقوا الله في هذا الشعب الصابر الصبور المتألم. نريد حلا للخروج من النفق المظلم، إلى متى الانتظار لانتخاب رئيس للجمهورية؟ هل المطلوب الانهيار الشامل ليبنى على الشيء مقتضاه؟".وتابع "إن العملة الوطنية انهارت، فماذا أنتم فاعلون؟ ماذا تنتظرون والناس تعاني الجوع والفقر وارتفاع كلفة الاستشفاء، أي نوع من البشر أنتم؟ وأي نوع من المسؤولين أنتم؟ لا يجوز بعد اليوم السكوت والتهاون بمصير لبنان واللبنانيين، فالساكت عن الحق شيطان أخرس في الجريمة التي ترتكب بحق اللبنانيين".ويمثل شهر رمضان مناسبة دينية إسلامية ذات أهمية بالغة لجميع المسلمين حول العالم بصورة عامة وفي الدول العربية بصورة خاصة.ويقوم المسلمون بالصيام خلال نهار رمضان، الذي يشتهر بالتنافس في الأعمال الخيرية وإقامة الشعائر الدينية والاحتفالات التي تتنوع من دولة إلى أخرى.

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