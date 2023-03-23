https://sputnikarabic.ae/20230323/عسكري-أمريكي-بوتين-اتخذ-الموقف-الصحيح-بوضع-خط-أحمر-بشأن-استخدام-اليورانيوم-المنضب-1075069292.html
عسكري أمريكي: بوتين اتخذ الموقف الصحيح بوضع "خط أحمر" بشأن استخدام اليورانيوم المنضب
عسكري أمريكي: بوتين اتخذ الموقف الصحيح بوضع "خط أحمر" بشأن استخدام اليورانيوم المنضب
اعتبر عسكري أمريكي أن موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوجيه تحذيرات للغرب بشأن عواقب استخدام قذائف تحتوي على اليورانيوم في أوكرانيا كان صحيحاً. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T13:53+0000
2023-03-23T13:53+0000
2023-03-23T13:53+0000
العالم
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وكتب ضابط سابق في مشاة البحرية الأمريكية، لوكاس غيج، على صفحته الخاصة في "تويتر": "بوتين محق في رسم خط أحمر بشأن استخدام أوكرانيا لليورانيوم المنضب".وأمس الأربعاء، أعلنت أنابيل غولدي، نائب وزير الدفاع البريطاني، أنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود كييف بالذخيرة، بما في ذلك الذخيرة الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لن تترك دون رد، عزم بريطانيا إمداد أوكرانيا بذخيرة تحوي يورانيوم منضب.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230322/خبراء-عرب-يشرحون-خطورة-قذائف-اليورانيوم-المنضب-بالإشارة-إلى-آثارها-في-ليبيا-والعراق-1075049556.html
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العالم
عسكري أمريكي: بوتين اتخذ الموقف الصحيح بوضع "خط أحمر" بشأن استخدام اليورانيوم المنضب
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اعتبر عسكري أمريكي أن موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوجيه تحذيرات للغرب بشأن عواقب استخدام قذائف تحتوي على اليورانيوم في أوكرانيا كان صحيحاً.
وكتب ضابط سابق في مشاة البحرية الأمريكية، لوكاس غيج، على صفحته الخاصة في "تويتر": "بوتين محق في رسم خط أحمر بشأن استخدام أوكرانيا لليورانيوم المنضب".
وتذكّر المقاتل السابق كيف أصيب أطفال العراق بتشوهات خلقية مروعة لأن الولايات المتحدة استخدمت مثل هذه المقذوفات خلال حرب غير شرعية في ذلك البلد.
وأمس الأربعاء، أعلنت أنابيل غولدي، نائب وزير الدفاع البريطاني، أنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود كييف بالذخيرة، بما في ذلك الذخيرة الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لن تترك دون رد، عزم بريطانيا إمداد أوكرانيا بذخيرة تحوي يورانيوم منضب.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، أنه إذا بدأ الغرب الجماعي باستخدام أسلحة ذات مكون نووي
، فستضطر روسيا إلى الرد.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.