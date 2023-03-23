https://sputnikarabic.ae/20230323/فنلندا-تفرج-عن-شحنة-أسمدة-روسية-محتجزة-بعد-حصولها-على-استثناء-من-العقوبات-1075065556.html
فنلندا تفرج عن شحنة أسمدة روسية محتجزة بعد حصولها على استثناء من العقوبات
فنلندا تفرج عن شحنة أسمدة روسية محتجزة بعد حصولها على استثناء من العقوبات
أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الخميس، السماح بالإفراج عن شحنة أسمدة روسية كانت محتجزة في ميناء كوتكا، على خلفية عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T11:43+0000
2023-03-23T11:43+0000
2023-03-23T11:43+0000
روسيا
العالم
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هلسنكي- سبوتنيك. وقالت الخارجية الفنلندية في بيان: "تلقت الحكومة طلبًا من مشتري الأسمدة للحصول على استثناء من التدابير (العقوبات)، في 19 مارس الجاري، ومنحت وزارة الخارجية التصريح في 22 مارس، حيث أن الإذن الممنوح مشروط بإرسال الأسمدة إلى دولة ثالثة لتعزيز الأمن الغذائي".وتابعت الخارجية الفنلندية بحسب البيان: "فيما يتعلق بشحنة الأسمدة، فيجوز الإفراج عنها عبر منحها استثناء، وبالتالي السماح لها بالمرور عبر أراضي الاتحاد، حيث يمكن منح الاستثناء إذا كانت الشحنة متوجهةً إلى دولة ثالثة من أجل تعزيز الأمن الغذائي العالمي".ولم تحدد الخارجية الفنلندية الشخص الخاضع للعقوبات والذي له علاقة بشحنة الأسمدة الروسية.
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روسيا, العالم
فنلندا تفرج عن شحنة أسمدة روسية محتجزة بعد حصولها على استثناء من العقوبات
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أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الخميس، السماح بالإفراج عن شحنة أسمدة روسية كانت محتجزة في ميناء كوتكا، على خلفية عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
هلسنكي- سبوتنيك. وقالت الخارجية الفنلندية في بيان: "تلقت الحكومة طلبًا من مشتري الأسمدة للحصول على استثناء من التدابير (العقوبات)، في 19 مارس الجاري، ومنحت وزارة الخارجية التصريح في 22 مارس، حيث أن الإذن الممنوح مشروط بإرسال الأسمدة إلى دولة ثالثة لتعزيز الأمن الغذائي".
وأوضحت الخارجية الفنلندية أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تمنع استيراد الأسمدة من روسيا أو مرورها عبر أراضي دول الاتحاد الأوروبي، لكنها أشارت إلى وجوب تطبيق العقوبات الشخصية المفروضة على أشخاص بعينهم، تشمل تجميد الأصول والموارد التي يملكونها أو يتحكمون بها.
وتابعت الخارجية الفنلندية بحسب البيان: "فيما يتعلق بشحنة الأسمدة، فيجوز الإفراج عنها عبر منحها استثناء، وبالتالي السماح لها بالمرور عبر أراضي الاتحاد، حيث يمكن منح الاستثناء إذا كانت الشحنة متوجهةً إلى دولة ثالثة من أجل تعزيز الأمن الغذائي العالمي".
ولم تحدد الخارجية الفنلندية الشخص الخاضع للعقوبات والذي له علاقة بشحنة الأسمدة الروسية.