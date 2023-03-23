عربي
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" في خاركوف
https://sputnikarabic.ae/20230323/فنلندا-تفرج-عن-شحنة-أسمدة-روسية-محتجزة-بعد-حصولها-على-استثناء-من-العقوبات-1075065556.html
فنلندا تفرج عن شحنة أسمدة روسية محتجزة بعد حصولها على استثناء من العقوبات
فنلندا تفرج عن شحنة أسمدة روسية محتجزة بعد حصولها على استثناء من العقوبات
أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الخميس، السماح بالإفراج عن شحنة أسمدة روسية كانت محتجزة في ميناء كوتكا، على خلفية عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T11:43+0000
2023-03-23T11:43+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070667164_0:376:2973:2048_1920x0_80_0_0_74ceecb174c7b5217c5e3f78db898b48.jpg
هلسنكي- سبوتنيك. وقالت الخارجية الفنلندية في بيان: "تلقت الحكومة طلبًا من مشتري الأسمدة للحصول على استثناء من التدابير (العقوبات)، في 19 مارس الجاري، ومنحت وزارة الخارجية التصريح في 22 مارس، حيث أن الإذن الممنوح مشروط بإرسال الأسمدة إلى دولة ثالثة لتعزيز الأمن الغذائي".وتابعت الخارجية الفنلندية بحسب البيان: "فيما يتعلق بشحنة الأسمدة، فيجوز الإفراج عنها عبر منحها استثناء، وبالتالي السماح لها بالمرور عبر أراضي الاتحاد، حيث يمكن منح الاستثناء إذا كانت الشحنة متوجهةً إلى دولة ثالثة من أجل تعزيز الأمن الغذائي العالمي".ولم تحدد الخارجية الفنلندية الشخص الخاضع للعقوبات والذي له علاقة بشحنة الأسمدة الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230115/ارتفاع-عائدات-روسيا-من-صادرات-الأسمدة-بنسبة-70-1072310224.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070667164_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_57a43f136c1cf1662f0b24514b1096d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

فنلندا تفرج عن شحنة أسمدة روسية محتجزة بعد حصولها على استثناء من العقوبات

11:43 GMT 23.03.2023
© Sputnik . ILYA NAIMUSHIN / الانتقال إلى بنك الصورأكياس أسمدة روسية الصنع في مستودع شركة "سولجون" JSC في قرية تالنيكي في منطقة أوزورسكي بإقليم كراسنويارسك.
أكياس أسمدة روسية الصنع في مستودع شركة سولجون JSC في قرية تالنيكي في منطقة أوزورسكي بإقليم كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© Sputnik . ILYA NAIMUSHIN
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الخميس، السماح بالإفراج عن شحنة أسمدة روسية كانت محتجزة في ميناء كوتكا، على خلفية عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
هلسنكي- سبوتنيك. وقالت الخارجية الفنلندية في بيان: "تلقت الحكومة طلبًا من مشتري الأسمدة للحصول على استثناء من التدابير (العقوبات)، في 19 مارس الجاري، ومنحت وزارة الخارجية التصريح في 22 مارس، حيث أن الإذن الممنوح مشروط بإرسال الأسمدة إلى دولة ثالثة لتعزيز الأمن الغذائي".

وأوضحت الخارجية الفنلندية أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تمنع استيراد الأسمدة من روسيا أو مرورها عبر أراضي دول الاتحاد الأوروبي، لكنها أشارت إلى وجوب تطبيق العقوبات الشخصية المفروضة على أشخاص بعينهم، تشمل تجميد الأصول والموارد التي يملكونها أو يتحكمون بها.

وتابعت الخارجية الفنلندية بحسب البيان: "فيما يتعلق بشحنة الأسمدة، فيجوز الإفراج عنها عبر منحها استثناء، وبالتالي السماح لها بالمرور عبر أراضي الاتحاد، حيث يمكن منح الاستثناء إذا كانت الشحنة متوجهةً إلى دولة ثالثة من أجل تعزيز الأمن الغذائي العالمي".
أكياس أسمدة روسية الصنع في مستودع شركة سولجون JSC في قرية تالنيكي في منطقة أوزورسكي بإقليم كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
ارتفاع عائدات روسيا من صادرات الأسمدة بنسبة 70%
15 يناير, 15:01 GMT
ولم تحدد الخارجية الفنلندية الشخص الخاضع للعقوبات والذي له علاقة بشحنة الأسمدة الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала