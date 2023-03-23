https://sputnikarabic.ae/20230323/كيف-تسهم-الجزائر-في-إنهاء-عمل-شبكات-تهريب-المهاجرين-الدولية-1075072759.html
كيف تسهم الجزائر في إنهاء عمل شبكات تهريب المهاجرين الدولية؟
كيف تسهم الجزائر في إنهاء عمل شبكات تهريب المهاجرين الدولية؟
أعلنت الجزائر تفكيك شبكة دولية عابرة للحدود تعمل في تهريب المهاجرين نحو دول أوروبا عبر الجزائر. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T14:40+0000
2023-03-23T14:40+0000
2023-03-23T14:40+0000
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كيف تسهم الجزائر في إنهاء عمل شبكات تهريب المهاجرين الدولية؟
كيف تسهم الجزائر في إنهاء عمل شبكات تهريب المهاجرين الدولية؟
وتمكنت السلطات الجزائرية من توقيف 15 شخصا بينهم سوريون وجزائريون، بعدما كشفت خيوط عمل التنظيم، الذي ينطلق من سوريا ويمر بلبنان ثم مطار بنغازي في ليبيا، وهنا تبدأ مرحلة جديدة برا، حيث تصل المجموعة إلى غدامس على حدود الجزائر، ثم عبر مدينة الدبداب الحدودية، متخذين المسالك الملتوية الصحراوية باتجاه مدينة ورقلة.يصل المهربون إلى مدينة وهران شمال غربي البلاد، التي تعتبر نقطة تجمع لعناصر التنظيم نحو دول أوروبا.في هذا الموضوع، أشار المختص في الشؤون الجيوسياسية وأزمات الهجرة، قاسمي حسن، إلى زيادة أعداد الهجرة غير الشرعية من الساحل إلى شمال أفريقيا عن طريق تنظيمات لديها إمكانيات كبيرة.وقالت الخبيرة في شؤون الأمم المتحدة، جيهان أبو زيد، إن الخطوة سوف تدعم سياسات الاتحاد الأوروبي في مجابهة الهجرة غير الشرعية.وذكرت أن الاتحاد الأوروبي طرح استراتيجيات لمواجهة التدفقات التي كانت مكثفة في 2014 و2015، مشيرة إلى أنها مستمرة في نفس السياق وبالتعاون مع دول شمال أفريقيا وتقديم بعض الإغراءات الاقتصادية من أجل لجم حركة الهجرة.ولفتت إلى أن أوروبا شكلت صندوق من أجل أفريقيا يستهدف حل المشكلة لكنها مبادرة محدودة الأثر تقلص الأعداد لكنها لا تحل الأزمة.وبيّن أن الاتجار بالبشر يتعلق بالجماعات الإرهابية، التي تعمل على استغلال المهاجرين وضمهم في صفوفها واستهداف الدول عن طريقهم.ويرى أن العمل على منع الهجرة إلى دول جنوب أوروبا يصب في مصلحة الأمن الدولي من خلال ما تقوم به الجزائر في البحر المتوسط وفي كل حدودها.
الجزائر
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مساحة حرة, الجزائر, الأخبار, аудио
مساحة حرة, الجزائر, الأخبار, аудио
كيف تسهم الجزائر في إنهاء عمل شبكات تهريب المهاجرين الدولية؟
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أعلنت الجزائر تفكيك شبكة دولية عابرة للحدود تعمل في تهريب المهاجرين نحو دول أوروبا عبر الجزائر.
وتمكنت السلطات الجزائرية من توقيف 15 شخصا بينهم سوريون وجزائريون، بعدما كشفت خيوط عمل التنظيم، الذي ينطلق من سوريا ويمر بلبنان ثم مطار بنغازي في ليبيا، وهنا تبدأ مرحلة جديدة برا، حيث تصل المجموعة إلى غدامس على حدود الجزائر، ثم عبر مدينة الدبداب الحدودية، متخذين المسالك الملتوية الصحراوية باتجاه مدينة ورقلة.
يصل المهربون إلى مدينة وهران شمال غربي البلاد، التي تعتبر نقطة تجمع لعناصر التنظيم نحو دول أوروبا.
في هذا الموضوع، أشار المختص في الشؤون الجيوسياسية وأزمات الهجرة، قاسمي حسن، إلى زيادة أعداد الهجرة غير الشرعية
من الساحل إلى شمال أفريقيا عن طريق تنظيمات لديها إمكانيات كبيرة.
وأكد أن مصالح الجزائر الأمنية كانت بالمرصاد وتحارب هذه الظواهر التي تمس بأمن البلدان على البحر الأبيض المتوسط، موضحا أن الجزائر معرضة على مستوى الحدود الجنوبية خاصة من النيجر، التي أصبحت مقرا لتدفق الهجرة غير الشرعية.
وقالت الخبيرة في شؤون الأمم المتحدة، جيهان أبو زيد، إن الخطوة سوف تدعم سياسات الاتحاد الأوروبي في مجابهة الهجرة غير الشرعية.
وذكرت أن الاتحاد الأوروبي طرح استراتيجيات لمواجهة التدفقات التي كانت مكثفة في 2014 و2015، مشيرة إلى أنها مستمرة في نفس السياق وبالتعاون مع دول شمال أفريقيا وتقديم بعض الإغراءات الاقتصادية من أجل لجم حركة الهجرة.
ولفتت إلى أن أوروبا شكلت صندوق من أجل أفريقيا يستهدف حل المشكلة لكنها مبادرة محدودة الأثر تقلص الأعداد لكنها لا تحل الأزمة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية، عبدالحق بن سادي، أن الجزائر ملتزمة بأداء تعهداتها على المستوى الدولي وتأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية وتعمل على الحد من الظاهرة من خلال مراقبة الحدود وضمان الأمن الوطني.
وبيّن أن الاتجار بالبشر يتعلق بالجماعات الإرهابية، التي تعمل على استغلال المهاجرين وضمهم في صفوفها واستهداف الدول عن طريقهم.
ويرى أن العمل على منع الهجرة إلى دول جنوب أوروبا يصب في مصلحة الأمن الدولي من خلال ما تقوم به الجزائر في البحر المتوسط وفي كل حدودها.