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https://sputnikarabic.ae/20230324/إستونيا-تمهل-دبلوماسيا-روسيا-5-أيام-لمغادرة-البلاد-1075090615.html
إستونيا تمهل دبلوماسيا روسيا 5 أيام لمغادرة البلاد
إستونيا تمهل دبلوماسيا روسيا 5 أيام لمغادرة البلاد
أعلنت وزارة الخارجية الإستونية، اليوم الجمعة، دبلوماسيا روسيا جديدا شخصاً غير مرغوب فيه، موضحة أنه يتوجب عليه مغادرة البلاد في موعد أقصاه الـ29 من الشهر... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T10:17+0000
2023-03-24T10:17+0000
روسيا
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وذكرت الخارجية الإستونية في بيان، "اليوم 24 آذار/ مارس، استدعت الوزارة القائم بالأعمال في السفارة الروسية في البلاد".وأضافت أنها "قدمت له مذكرة حددت فيها دبلوماسيا روسيا في السفارة شخصا غير مرغوب فيه".وتابعت "نشاط الدبلوماسي المعني ينتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، زاعمة أنه شارك في نشر دعاية تساهم في تقويض الأمن والنظام الدستوري البلاد.وأوضحت أنه "يجب أن يغادر إستونيا في موعد أقصاه 29 مارس الجاري".بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك" إن موسكو سترد على طرد دبلوماسي روسي آخر من إستونيا.يشار إلى أن روسيا كانت خفضت عدد موظفي سفارتها في تالين، كما غادر السفير الروسي إستونيا في فبراير/شباط الماضي.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إستونيا تمهل دبلوماسيا روسيا 5 أيام لمغادرة البلاد

10:17 GMT 24.03.2023
© Sputnik . Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالسفارة الروسية في إستونيا
السفارة الروسية في إستونيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
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أعلنت وزارة الخارجية الإستونية، اليوم الجمعة، دبلوماسيا روسيا جديدا شخصاً غير مرغوب فيه، موضحة أنه يتوجب عليه مغادرة البلاد في موعد أقصاه الـ29 من الشهر الجاري.
وذكرت الخارجية الإستونية في بيان، "اليوم 24 آذار/ مارس، استدعت الوزارة القائم بالأعمال في السفارة الروسية في البلاد".
وأضافت أنها "قدمت له مذكرة حددت فيها دبلوماسيا روسيا في السفارة شخصا غير مرغوب فيه".
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وتابعت "نشاط الدبلوماسي المعني ينتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، زاعمة أنه شارك في نشر دعاية تساهم في تقويض الأمن والنظام الدستوري البلاد.
وأوضحت أنه "يجب أن يغادر إستونيا في موعد أقصاه 29 مارس الجاري".
بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك" إن موسكو سترد على طرد دبلوماسي روسي آخر من إستونيا.
يشار إلى أن روسيا كانت خفضت عدد موظفي سفارتها في تالين، كما غادر السفير الروسي إستونيا في فبراير/شباط الماضي.
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