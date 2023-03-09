https://sputnikarabic.ae/20230309/موسكو-تفرض-عقوبات-على-144-شخصا-من-ممثلي-لاتفيا-وليتوانيا-وإستونيا-وتحظر-دخولهم-روسيا-1074523536.html

موسكو تفرض عقوبات على 144 شخصا من ممثلي لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وتحظر دخولهم روسيا

موسكو تفرض عقوبات على 144 شخصا من ممثلي لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وتحظر دخولهم روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو فرضت عقوبات على 144 مواطنا من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، من بينهم وزراء ونواب وشخصيات عامة، ومنعتهم من... 09.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-09T17:19+0000

2023-03-09T17:19+0000

2023-03-09T17:19+0000

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وقالت الوزارة في بيان لها: "تم اتخاذ قرار بإدراج الوزراء والبرلمانيين والصحفيين والشخصيات العامة الأكثر عدائية من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا في "قائمة الإيقاف".وأضاف البيان: "مواطنو لاتفيا وليتوانيا وإستونيا البالغ عددهم 144، يشاركون أيضا في الحملة البربرية التي أطلقتها سلطات هذه الدول، على نطاق واسع، لهدم نصب تذكارية للجنود السوفييت المحررين، واضطهاد السكان الناطقين بالروسية، والعمل على تحريف التاريخ، وتمجيد النازية، والخط الإجرامي لتصعيد الصراع الأوكراني وضخ الأسلحة لنظام كييف".

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