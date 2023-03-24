https://sputnikarabic.ae/20230324/رئيس-الوزراء-الجزائري-يبحث-مع-نظيرته-التونسية-العلاقات-الثنائية-وآفاق-تطويرها-1075092421.html
رئيس الوزراء الجزائري يبحث مع نظيرته التونسية العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها
رئيس الوزراء الجزائري يبحث مع نظيرته التونسية العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها
ناقش رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، مع نظيرته التونسية نجلاء بودن، "واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في جميع المجالات". 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T11:46+0000
2023-03-24T11:46+0000
2023-03-24T11:46+0000
العالم العربي
نقاش
الجزائر
تونس
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وجاء في البيان أنه "في إطار تقاليد الحوار المستمر والمشاورات الثنائية بين الجزائر وتونس التي كرسها قائدا البلدين، تحادث الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة للجمهورية التونسية الشقيقة، التي تطرق معها إلى واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في شتى المجالات".وحسب البيان "أطلعت رئيسة الحكومة الوزير الأول على آخر المستجدات ذات الصلة بالمفاوضات الجارية بين تونس وصندوق النقد الدولي بخصوص الاتفاق المالي في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد، والرامي إلى دعم السياسات الاقتصادية في تونس".وأكد البيان ذاته، أنه بمناسبة هذه المحادثات "حرص الجانبان على التأكيد على عزمهما المشترك للعمل سويا على المضي قدما نحو المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة، إعمالا لتوجيهات قائدي البلدين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, نقاش, الجزائر, تونس
العالم العربي, نقاش, الجزائر, تونس
رئيس الوزراء الجزائري يبحث مع نظيرته التونسية العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها
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ناقش رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، مع نظيرته التونسية نجلاء بودن، "واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في جميع المجالات".
وجاء في البيان أنه "في إطار تقاليد الحوار المستمر والمشاورات الثنائية بين الجزائر وتونس التي كرسها قائدا البلدين، تحادث الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة للجمهورية التونسية الشقيقة، التي تطرق معها إلى واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في شتى المجالات".
كما أضاف البيان أن المحادثات كانت "فرصة للتطرق إلى سبل تعزيز الدعم للشقيقة تونس من أجل تمكينها من استعادة استقرارها الاقتصادي الذي تعكف السلطات التونسية على تحقيقه".
وحسب البيان "أطلعت رئيسة الحكومة الوزير الأول على آخر المستجدات ذات الصلة بالمفاوضات الجارية بين تونس وصندوق النقد الدولي بخصوص الاتفاق المالي في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد، والرامي إلى دعم السياسات الاقتصادية في تونس".
وأكد البيان ذاته، أنه بمناسبة هذه المحادثات "حرص الجانبان على التأكيد على عزمهما المشترك للعمل سويا على المضي قدما نحو المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة، إعمالا لتوجيهات قائدي البلدين".