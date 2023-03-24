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https://sputnikarabic.ae/20230324/كييف-تكشف-عن-مشاكل-في-تنظيم-اتصال-بين-زيلينسكي-وبينغ-1075086290.html
كييف تكشف عن مشاكل في تنظيم اتصال بين زيلينسكي وبينغ
كييف تكشف عن مشاكل في تنظيم اتصال بين زيلينسكي وبينغ
كشف مستشار ومدير مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، أن كييف وبكين لم يتمكنا بعد من إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الصيني شي... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T08:13+0000
2023-03-24T08:13+0000
العالم
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وقال بودولياك "لم تجد الصين بعد مكانها السياسي الجديد أي لا تعلم ما إذا كانت تريد تولي مسألة التسوية بين روسيا وأوكرانيا أو ستظل جانبا".وتابع بودولياك: "كما أفهم، لم تفكر الصين بعد في هذا الأمر بنفسها"، موضحا أن المحادثة بين زيلينسكي وشي جين بينغ مازال مخطط لها والجانب الأوكراني هو المبادر.وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إنه يريد إجراء مفاوضات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الصراع في أوكرانيا. وقال زيلينسكي لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست": "أود التحدث مباشرة معه. أجريت محادثة واحدة مع الرئيس شي جين بينغ كانت قبل عام".وأضاف: "منذ 24 فبراير، طلبنا رسميا إجراء محادثة، لكننا (لم نجر) أي محادثة مع الصين على الرغم من أنني أعتقد أن ذلك سيكون مفيدا".
https://sputnikarabic.ae/20220804/زيلينسكي-أريد-إجراء-محادثات-مباشرة-مع-الرئيس-الصيني-بشأن-الصراع-في-أوكرانيا-1065966991.html
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كييف تكشف عن مشاكل في تنظيم اتصال بين زيلينسكي وبينغ

08:13 GMT 24.03.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Leo Correa
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كشف مستشار ومدير مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، أن كييف وبكين لم يتمكنا بعد من إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الصيني شي جين بينغ بسبب موقف الصين الأخير.
وقال بودولياك "لم تجد الصين بعد مكانها السياسي الجديد أي لا تعلم ما إذا كانت تريد تولي مسألة التسوية بين روسيا وأوكرانيا أو ستظل جانبا".
وتابع بودولياك: "كما أفهم، لم تفكر الصين بعد في هذا الأمر بنفسها"، موضحا أن المحادثة بين زيلينسكي وشي جين بينغ مازال مخطط لها والجانب الأوكراني هو المبادر.
وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إنه يريد إجراء مفاوضات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الصراع في أوكرانيا.
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
زيلينسكي: أريد إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الصيني
4 أغسطس 2022, 04:35 GMT
وقال زيلينسكي لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست": "أود التحدث مباشرة معه. أجريت محادثة واحدة مع الرئيس شي جين بينغ كانت قبل عام".
وأضاف: "منذ 24 فبراير، طلبنا رسميا إجراء محادثة، لكننا (لم نجر) أي محادثة مع الصين على الرغم من أنني أعتقد أن ذلك سيكون مفيدا".
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