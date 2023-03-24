https://sputnikarabic.ae/20230324/لندن-إسرائيليون-يتظاهرون-ضد-نتنياهو-وسوناك-يطالبه-بالحفاظ-على-الديمقراطية-فيديو-1075104894.html
لندن... إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو وسوناك يطالبه بالحفاظ على الديمقراطية... فيديو
لندن... إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو وسوناك يطالبه بالحفاظ على الديمقراطية... فيديو
تسببت تظاهرة نظمها إسرائيليون أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في إلغاء مراسم استقباله لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المعتادة أمام... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T15:43+0000
2023-03-24T15:43+0000
2023-03-24T15:43+0000
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وتجمع نحو 200 إسرائيلي خارج 10 شارع داونينغ في العاصمة البريطانية لندن احتجاجا على خطة الإصلاح القضائي التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها وتضعف السلطات القضائية بشكل كبير.كم نظم عشرات الفلسطينيين تظاهرة أخرى أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني خلال اجتماعه مع نتنياهو.ونقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن سوناك أبلغ نتنياهو خلال اللقاء أنه قلق بشأن خطة إصلاح القضاء.فيما قال بيان لمكتب سوناك إنه شدد في لقائه بنتنياهو على "أهمية الحفاظ على القيم الديمقراطية التي تشكل أساس العلاقة بين البلدين".وقال سوناك إن إسرائيل شريك دولي مهم لبريطانيا، وأبلغ نتنياهو بالمخاوف الدولية من التوترات المتزايدة في الضفة الغربية والأضرار التي لحقت بحل الدولتين.وأعرب سوناك عن تضامنه مع إسرائيل في أعقاب ما أسماها "الهجمات الإرهابية" التي وقعت في الأشهر الأخيرة.وذكر المكتب أيضا أن الاثنين ناقشا التحديات والمخاوف الأمنية والدفاعية المشتركة بشأن أنشطة إيران.في سياق متصل، تظاهر عشرات الإسرائيليين مجددا أمام فندق "سوفاي" الذي يقيم فيه نتنياهو في لندن.وتشهد إسرائيل حالة من الانقسام على خلفية سعي الحكومة لتنفيذ خطة تقول إنها تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيما تصفها المعارضة بالانقلاب وتقول إنها تمثل "بداية النهاية" للديمقراطية الإسرائيلية.وتشمل الخطة التي يتظاهر مئات آلاف الإسرائيليين احتجاجا عليها منذ نحو 3 أشهر، الحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) وسيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة تعيين القضاة.
https://sputnikarabic.ae/20230324/قناة-عبرية-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يحذر-نتنياهو-من-غليان-في-الجيش-والأجهزة-الأمنية-1075090192.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن
لندن... إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو وسوناك يطالبه بالحفاظ على الديمقراطية... فيديو
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تسببت تظاهرة نظمها إسرائيليون أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في إلغاء مراسم استقباله لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المعتادة أمام الكاميرات.
وتجمع نحو 200 إسرائيلي خارج 10 شارع داونينغ في العاصمة البريطانية لندن احتجاجا على خطة الإصلاح القضائي التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها وتضعف السلطات القضائية بشكل كبير.
كم نظم عشرات الفلسطينيين تظاهرة أخرى أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني خلال اجتماعه مع نتنياهو
.
ونقلت قناة
"كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن سوناك أبلغ نتنياهو خلال اللقاء أنه قلق بشأن خطة إصلاح القضاء.
فيما قال بيان لمكتب سوناك إنه شدد في لقائه بنتنياهو على "أهمية الحفاظ على القيم الديمقراطية التي تشكل أساس العلاقة بين البلدين".
وقال سوناك إن إسرائيل شريك دولي مهم لبريطانيا، وأبلغ نتنياهو بالمخاوف الدولية من التوترات المتزايدة في الضفة الغربية والأضرار التي لحقت بحل الدولتين.
وأعرب سوناك
عن تضامنه مع إسرائيل في أعقاب ما أسماها "الهجمات الإرهابية" التي وقعت في الأشهر الأخيرة.
وذكر المكتب أيضا أن الاثنين ناقشا التحديات والمخاوف الأمنية والدفاعية المشتركة بشأن أنشطة إيران.
في سياق متصل، تظاهر عشرات الإسرائيليين مجددا أمام فندق "سوفاي" الذي يقيم فيه نتنياهو في لندن.
وتشهد إسرائيل حالة من الانقسام
على خلفية سعي الحكومة لتنفيذ خطة تقول إنها تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيما تصفها المعارضة بالانقلاب وتقول إنها تمثل "بداية النهاية" للديمقراطية الإسرائيلية.
وتشمل الخطة التي يتظاهر مئات آلاف الإسرائيليين احتجاجا عليها منذ نحو 3 أشهر، الحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) وسيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة تعيين القضاة.