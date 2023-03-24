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https://sputnikarabic.ae/20230324/هدف-على-أعتاب-دخول-التاريخ-من-المرمى-إلى-المرمى-فيديو-1075085347.html
هدف على أعتاب دخول التاريخ "من المرمى إلى المرمى"... فيديو
هدف على أعتاب دخول التاريخ "من المرمى إلى المرمى"... فيديو
أحرزه حارس مرمى فريق نادي "كوبريسال" في الدوري التشيلي، هدفا في مرمى الفريق المنافس قد يدخله موسوعة غينيس بسبب المسافة البعيدة جدا التي سجل منها الهدف. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T07:50+0000
2023-03-24T07:50+0000
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وشارك الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة تسجيل الهدف الجميل والغرب بنفس الوقت الذي أحرزه الحارس الأرجنتيني، لياندرو ركوينا.يذكر أن الرقم القياسي الحالي المسجل لأطول، بحسب "سي إن إن" هدف هو 96.01 مترا، الذي سجله توم كينغ عام 2021 خلال مباراة بين نيوبورت كاونتي وتشيلتنهام تاون في دوري الدرجة الرابعة بإنجلترا.
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نادي الفيديو, رياضة
نادي الفيديو, رياضة

هدف على أعتاب دخول التاريخ "من المرمى إلى المرمى"... فيديو

07:50 GMT 24.03.2023
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورلاعب فريق نادي "بارتاك موسكو"، غيورغي جيكيا، يفرح لتسجيل هدف في مباراة مع فريق نادي "سوتشي" في المرحلة الأولى لبطولة روسيا للأندية
لاعب فريق نادي بارتاك موسكو، غيورغي جيكيا، يفرح لتسجيل هدف في مباراة مع فريق نادي سوتشي في المرحلة الأولى لبطولة روسيا للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© Sputnik . Alexey Filippov
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أحرزه حارس مرمى فريق نادي "كوبريسال" في الدوري التشيلي، هدفا في مرمى الفريق المنافس قد يدخله موسوعة غينيس بسبب المسافة البعيدة جدا التي سجل منها الهدف.
وشارك الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة تسجيل الهدف الجميل والغرب بنفس الوقت الذي أحرزه الحارس الأرجنتيني، لياندرو ركوينا.

وسجل الحارس الأرجنتيني الهدف بعد أن ركل كرة بينما كان أمام مرمى ناديه "كوبريسال" باتجاه مرمى الفريق المنافس "كولو-كولو"، ضمن منافسات الدوري التشيلي.

وحلقت الكرة مسافة بعيدة جدا وتخطت منتصف المرمى ويد الحارس الخصم الذي خرج من منطقته لتذهب إلى شباكه قاطعة مسافة 101 متر بحسب شبكة "TNT Sports Chile"، حيث أكد الفريق أنه تم تقديم طلب لموسوعة "غينيس".

يذكر أن الرقم القياسي الحالي المسجل لأطول، بحسب "سي إن إن" هدف هو 96.01 مترا، الذي سجله توم كينغ عام 2021 خلال مباراة بين نيوبورت كاونتي وتشيلتنهام تاون في دوري الدرجة الرابعة بإنجلترا.
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