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https://sputnikarabic.ae/20230325/البنتاغون-يطالب-بأموال-إضافية-من-الكونغرس-لكبح-نجاح-وسائل-الإعلام-الروسية-في-أمريكا-اللاتينية-1075135731.html
البنتاغون يطالب بأموال إضافية من الكونغرس لكبح نجاح وسائل الإعلام الروسية في أمريكا اللاتينية
البنتاغون يطالب بأموال إضافية من الكونغرس لكبح نجاح وسائل الإعلام الروسية في أمريكا اللاتينية
طالبت رئيسة القيادة الجنوبية في البنتاغون، لورا ريتشاردسون، بأموال إضافية من الكونغرس، مشيرة إلى نجاح وسائل الإعلام الروسية في أمريكا اللاتينية. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T19:28+0000
2023-03-25T19:28+0000
العالم
البنتاغون الأمريكي
تهريب أموال
وسائل إعلام
روسيا
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وقالت ريتشاردسون "لدى " RT en Español " و"Sputnik Mundo" أكثر من ثلاثة ملايين مشترك. أنشطتهما تقوض الديمقراطية وتتحدى مصداقية الولايات المتحدة".وشملت الحزمة "العاشرة" الجديدة من العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، فرض حظر على بث محتوى قناة "RT العربية" وموقع "سبوتنيك عربي".أفاد بذلك المجلس الأوروبي في بيان أصدره ليعلن تبنيه الحزمة العاشرة من الإجراءات التقييدية الإضافية ضد روسيا بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وقال البيان إنه "من أجل التصدي للحملة الدولية المنظمة للتضليل والتلاعب بالمعلومات التي تشنها روسيا والتي تهدف إلى زعزعة استقرار الدول المجاورة لها، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بدأ المجلس عملية تعليق تراخيص البث لوسيلتي إعلام إضافيتين هما، آر تي العربية وسبوتنيك عربي".
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العالم, البنتاغون الأمريكي, تهريب أموال, وسائل إعلام, روسيا
العالم, البنتاغون الأمريكي, تهريب أموال, وسائل إعلام, روسيا

البنتاغون يطالب بأموال إضافية من الكونغرس لكبح نجاح وسائل الإعلام الروسية في أمريكا اللاتينية

19:28 GMT 25.03.2023
© Sputnik . Christina Malykجناح وكالة "سبوتنيك" في مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2022
جناح وكالة سبوتنيك في مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© Sputnik . Christina Malyk
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طالبت رئيسة القيادة الجنوبية في البنتاغون، لورا ريتشاردسون، بأموال إضافية من الكونغرس، مشيرة إلى نجاح وسائل الإعلام الروسية في أمريكا اللاتينية.
وقالت ريتشاردسون "لدى " RT en Español " و"Sputnik Mundo" أكثر من ثلاثة ملايين مشترك. أنشطتهما تقوض الديمقراطية وتتحدى مصداقية الولايات المتحدة".
وشملت الحزمة "العاشرة" الجديدة من العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، فرض حظر على بث محتوى قناة "RT العربية" وموقع "سبوتنيك عربي".
أفاد بذلك المجلس الأوروبي في بيان أصدره ليعلن تبنيه الحزمة العاشرة من الإجراءات التقييدية الإضافية ضد روسيا بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
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وقال البيان إنه "من أجل التصدي للحملة الدولية المنظمة للتضليل والتلاعب بالمعلومات التي تشنها روسيا والتي تهدف إلى زعزعة استقرار الدول المجاورة لها، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بدأ المجلس عملية تعليق تراخيص البث لوسيلتي إعلام إضافيتين هما، آر تي العربية وسبوتنيك عربي".
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