https://sputnikarabic.ae/20230325/بوتين-روسيا-لديها-ما-ترد-به-على-ذخيرة-اليورانيوم-المنضب--1075132363.html
بوتين: روسيا لديها ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنضب
بوتين: روسيا لديها ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنضب
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لديها ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنضب، ولديها الكثير من هذه الأسلحة لكنها لم تستخدمها حتى الآن. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T17:21+0000
2023-03-25T17:21+0000
2023-03-25T17:53+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
معدات عسكرية
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وقال بوتين، ردا على أسئلة وسائل الإعلام في مقابلة على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "يجب أن أقول إن لدى روسيا، بالطبع، ما ترد به. بدون مبالغة، لدينا مئات الآلاف، مئات الآلاف من هذه القذائف. لم نستخدمها بعد".وأضاف بوتين أن ذخائر اليورانيوم المنضب التي سيزودها الغرب لأوكرانيا ليست أسلحة دمار شامل، لكنها تولد بطريقة ما الغبار الإشعاعي وتصنف على أنها أسلحة خطيرة. وأضاف بوتين أنه إذا استخدم الجانب الأوكراني ذخيرة اليورانيوم المنضب، فإن هذا، من بين عواقب أخرى ، سيؤدي حتما إلى تلوث مناطق المحاصيل: "إذا كنا نتحدث عن أوكرانيا ، فإن من سيستخدمون (ذخيرة اليورانيوم المنضب) يجب أن يفهموا ... بقايا (هذه الذخيرة - محررًا) ستلوث مناطق المحاصيل ... وبهذا المعنى، يمكن أن يعزى ذلك للأسلحة، الأكثر ضررا وخطورة على البشر. ليس فقط للمقاتلين، ولكن أيضا على البيئة. بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في هذه المنطقة".كما أكد بوتين إنه تم نشر 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية وسيتم الانتهاء من بناء منشأة التخزين في 1 يوليو في بيلاروس.وتابع بوتين أن توريد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة من شأنه فقط إطالة الصراع: "نحن قلقون بشأن هذا (تزويد أوكرانيا بالسلاح) من وجهة نظر أن هذه محاولة لإطالة أمد الصراع". وبحسبه من وجهة نظر منطق أولئك الذين أثاروا هذا الصراع ويحلولون الحفاظ عليه بأي ثمن، ربما يكون توريد الأسلحة هو الخطوة الصحيحة. وأضاف "في رأيي، لن يؤدي ذلك إلا إلى مزيد من المأساة لا أكثر".
https://sputnikarabic.ae/20230324/وكالة-تكشف-عن-السبب-الخفي-لتزويد-الغرب-كييف-باليورانيوم-المخصب-1075096128.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, معدات عسكرية
روسيا, فلاديمير بوتين, معدات عسكرية
بوتين: روسيا لديها ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنضب
17:21 GMT 25.03.2023 (تم التحديث: 17:53 GMT 25.03.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لديها ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنضب، ولديها الكثير من هذه الأسلحة لكنها لم تستخدمها حتى الآن.
وقال بوتين، ردا على أسئلة وسائل الإعلام في مقابلة على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "يجب أن أقول إن لدى روسيا، بالطبع، ما ترد به. بدون مبالغة، لدينا مئات الآلاف، مئات الآلاف من هذه القذائف. لم نستخدمها بعد".
وأضاف بوتين أن ذخائر اليورانيوم المنضب التي سيزودها الغرب لأوكرانيا ليست أسلحة دمار شامل، لكنها تولد بطريقة ما الغبار الإشعاعي وتصنف على أنها أسلحة خطيرة.
"هي، بالطبع ، لا تنتمي إلى فئة أسلحة الدمار الشامل. هذا صحيح. لكن نوى قذائف اليورانيوم المستنفد، قد تكون هناك مواد مختلفة مستخدمة، لكنها تستخدم لأغراض خارقة للدروع، ولا تزال تولد ما يسمى بالغبار الإشعاعي بطريقة أو بأخرى ، وبهذا المعنى ، بالطبع ، تنتمي إلى أسلحة الطبيعة الأكثر خطورة".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف بوتين أنه إذا استخدم الجانب الأوكراني ذخيرة اليورانيوم المنضب، فإن هذا، من بين عواقب أخرى ، سيؤدي حتما إلى تلوث مناطق المحاصيل: "إذا كنا نتحدث عن أوكرانيا ، فإن من سيستخدمون (ذخيرة اليورانيوم المنضب) يجب أن يفهموا ... بقايا (هذه الذخيرة - محررًا) ستلوث مناطق المحاصيل ... وبهذا المعنى، يمكن أن يعزى ذلك للأسلحة، الأكثر ضررا وخطورة على البشر. ليس فقط للمقاتلين، ولكن أيضا على البيئة. بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في هذه المنطقة".
كما أكد بوتين إنه تم نشر 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية وسيتم الانتهاء من بناء منشأة التخزين في 1 يوليو في بيلاروس.
وتابع بوتين أن توريد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة من شأنه فقط إطالة الصراع: "نحن قلقون بشأن هذا (تزويد أوكرانيا بالسلاح) من وجهة نظر أن هذه محاولة لإطالة أمد الصراع". وبحسبه من وجهة نظر منطق أولئك الذين أثاروا هذا الصراع ويحلولون الحفاظ عليه بأي ثمن، ربما يكون توريد الأسلحة هو الخطوة الصحيحة.
وأضاف "في رأيي، لن يؤدي ذلك إلا إلى مزيد من المأساة لا أكثر".