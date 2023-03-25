تفاعل واسع على رد محمد بن سلمان عند الثناء عليه وتقبيل رأس المفتي... فيديو
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUD
أثارت ردة فعل ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، وما قاله عند الثناء عليه، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مقطع الفيديو المتداول، يظهر الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله للمواطنين المهنئين بحلول شهر رمضان.
مُلخص #استقبال_ولي_العهد_للمواطنين في قصر اليمامة في الرياض اليوم:— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) March 25, 2023
تقديرٌ للعلماء واحترامٌ للأمراء.. وقرب من المواطنين.. وتواضعٌ عند الثناء.. هكذا يكون تواضع الكبار🙏🏻🇸🇦 pic.twitter.com/1Cdahub1NT
وأبرز نشطاء رد ولي العهد السعودي بعد الثناء عليه وعلى الإنجازات التي حققها في المملكة من أحد الحضور.
ولاقى المقطع انتشارا واسعا، فأعاد آلاف الناشطين نشره عبر حساباتهم، حيث أشادوا بسلوك وتواضع ولي العهد.
مثل هذا المشهد العفوي..— ثامر قمقوم (@tgamgoom) March 24, 2023
ومثل هذا التواضع والتقدير والاحترام من سموه الكريم..بتقبيل رأس المفتي وتقبيل رؤوس الكبار من الأسرة المالكة الكريمة ..لا يمكن أن يستوعبه أعداء الوطن..
ولا يمكن لهم أن بعرفوا سرّ العلاقة المتينة بين الشعب والقيادة #محمد_بن_سلمان #استقبال_ولي_العهد_للمواطنين pic.twitter.com/CyHoR3KvwE
كما أعاد بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد نشر مقطع فيديو وعلق عليه بقوله "ملخص استقبال ولي العهد للمواطنين في قصر اليمامة في الرياض".
وتابع "تقدير للعلماء واحترام للأمراء وقرب من المواطنين وتواضع عند الثناء، هكذا يكون تواضع الكبار".
وتداول أيضا مقطع فيديو آخر لولي العهد السعودي يقبل رأس مفتي المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الذي كان من بين جموع المواطنين والأمراء المهنئين بحلول رمضان.