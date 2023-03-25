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https://sputnikarabic.ae/20230325/تفاعل-واسع-على-رد-محمد-بن-سلمان-عند-الثناء-عليه-وتقبيل-رأس-المفتي-فيديو-1075114572.html
تفاعل واسع على رد محمد بن سلمان عند الثناء عليه وتقبيل رأس المفتي... فيديو
تفاعل واسع على رد محمد بن سلمان عند الثناء عليه وتقبيل رأس المفتي... فيديو
أثارت ردة فعل ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، وما قاله عند الثناء عليه، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T07:12+0000
2023-03-25T07:12+0000
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وفي مقطع الفيديو المتداول، يظهر الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله للمواطنين المهنئين بحلول شهر رمضان.وأبرز نشطاء رد ولي العهد السعودي بعد الثناء عليه وعلى الإنجازات التي حققها في المملكة من أحد الحضور.ولاقى المقطع انتشارا واسعا، فأعاد آلاف الناشطين نشره عبر حساباتهم، حيث أشادوا بسلوك وتواضع ولي العهد.كما أعاد بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد نشر مقطع فيديو وعلق عليه بقوله "ملخص استقبال ولي العهد للمواطنين في قصر اليمامة في الرياض".وتابع "تقدير للعلماء واحترام للأمراء وقرب من المواطنين وتواضع عند الثناء، هكذا يكون تواضع الكبار".وتداول أيضا مقطع فيديو آخر لولي العهد السعودي يقبل رأس مفتي المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الذي كان من بين جموع المواطنين والأمراء المهنئين بحلول رمضان.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, رمضان 2023, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, رمضان 2023, العالم العربي, الأخبار

تفاعل واسع على رد محمد بن سلمان عند الثناء عليه وتقبيل رأس المفتي... فيديو

07:12 GMT 25.03.2023
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUD
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أثارت ردة فعل ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، وما قاله عند الثناء عليه، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مقطع الفيديو المتداول، يظهر الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله للمواطنين المهنئين بحلول شهر رمضان.
وأبرز نشطاء رد ولي العهد السعودي بعد الثناء عليه وعلى الإنجازات التي حققها في المملكة من أحد الحضور.

حيث قال بن سلمان "واجبنا خدمتكم، وهذا جهد الجميع في البلد، والأجر لكل أهل البلد.. أنا عود من عصبة".

ولاقى المقطع انتشارا واسعا، فأعاد آلاف الناشطين نشره عبر حساباتهم، حيث أشادوا بسلوك وتواضع ولي العهد.
كما أعاد بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد نشر مقطع فيديو وعلق عليه بقوله "ملخص استقبال ولي العهد للمواطنين في قصر اليمامة في الرياض".
وتابع "تقدير للعلماء واحترام للأمراء وقرب من المواطنين وتواضع عند الثناء، هكذا يكون تواضع الكبار".
وتداول أيضا مقطع فيديو آخر لولي العهد السعودي يقبل رأس مفتي المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الذي كان من بين جموع المواطنين والأمراء المهنئين بحلول رمضان.
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