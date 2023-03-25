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جنبلاط يدعو لحماية الأردن من مخططات إسرائيل
جنبلاط يدعو لحماية الأردن من مخططات إسرائيل
دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، إلى حماية الأردن، ردا على استخدام وزير إسرائيلي لخريطة مكتوب عليها إسرائيل، تضم المملكة والأراضي... 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T08:33+0000
2023-03-25T08:33+0000
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وقال جنبلاط عبر تويتر، أمس الجمعة، "تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف أصبحت ولا تنسوا المشروع الإسرائيلي بالاستيلاء على كل فلسطين".وأضاف "أكثر من أي وقت مضى وجب حماية الأردن"، لافتا إلى أن دعمه في كل المجالات فوق كل اعتبار.وختم بقوله "لا تصدقوا الغرب المستعمر ووعوده الكاذبة دائما وأبدا...".وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد عرض منذ أيام، خلال حفل خريطة لإسرائيل، تضم الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، ما جعل البرلمان الأردني يصوت بالأغلبية لصالح مقترح بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220717/-جنبلاط-بايدن-وقع-رسميا-على-وثيقة-وفاة-الدولة-الفلسطينية-1065191486.html
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أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

جنبلاط يدعو لحماية الأردن من مخططات إسرائيل

08:33 GMT 25.03.2023
© AP Photo / Francois Mori / وليد جنبلاط
وليد جنبلاط - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Francois Mori /
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دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، إلى حماية الأردن، ردا على استخدام وزير إسرائيلي لخريطة مكتوب عليها إسرائيل، تضم المملكة والأراضي الفلسطينية.
وقال جنبلاط عبر تويتر، أمس الجمعة، "تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف أصبحت ولا تنسوا المشروع الإسرائيلي بالاستيلاء على كل فلسطين".
وأضاف "أكثر من أي وقت مضى وجب حماية الأردن"، لافتا إلى أن دعمه في كل المجالات فوق كل اعتبار.
وختم بقوله "لا تصدقوا الغرب المستعمر ووعوده الكاذبة دائما وأبدا...".
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد عرض منذ أيام، خلال حفل خريطة لإسرائيل، تضم الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، ما جعل البرلمان الأردني يصوت بالأغلبية لصالح مقترح بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد.
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