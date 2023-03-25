https://sputnikarabic.ae/20230325/جنبلاط-يدعو-لحماية-الأردن-من-مخططات-إسرائيل-1075116416.html
جنبلاط يدعو لحماية الأردن من مخططات إسرائيل
جنبلاط يدعو لحماية الأردن من مخططات إسرائيل
دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، إلى حماية الأردن، ردا على استخدام وزير إسرائيلي لخريطة مكتوب عليها إسرائيل، تضم المملكة والأراضي... 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T08:33+0000
2023-03-25T08:33+0000
2023-03-25T08:33+0000
أخبار الأردن
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103106/81/1031068190_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_e53ffa8c0ad2c963060050844258bd6b.jpg
وقال جنبلاط عبر تويتر، أمس الجمعة، "تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف أصبحت ولا تنسوا المشروع الإسرائيلي بالاستيلاء على كل فلسطين".وأضاف "أكثر من أي وقت مضى وجب حماية الأردن"، لافتا إلى أن دعمه في كل المجالات فوق كل اعتبار.وختم بقوله "لا تصدقوا الغرب المستعمر ووعوده الكاذبة دائما وأبدا...".وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد عرض منذ أيام، خلال حفل خريطة لإسرائيل، تضم الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، ما جعل البرلمان الأردني يصوت بالأغلبية لصالح مقترح بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220717/-جنبلاط-بايدن-وقع-رسميا-على-وثيقة-وفاة-الدولة-الفلسطينية-1065191486.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103106/81/1031068190_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_e338e251d8e912a9bc302144dfcffc90.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
جنبلاط يدعو لحماية الأردن من مخططات إسرائيل
تابعنا عبر
دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، إلى حماية الأردن، ردا على استخدام وزير إسرائيلي لخريطة مكتوب عليها إسرائيل، تضم المملكة والأراضي الفلسطينية.
وقال جنبلاط
عبر تويتر، أمس الجمعة، "تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف أصبحت ولا تنسوا المشروع الإسرائيلي بالاستيلاء على كل فلسطين".
وأضاف "أكثر من أي وقت مضى وجب حماية الأردن
"، لافتا إلى أن دعمه في كل المجالات فوق كل اعتبار.
وختم بقوله "لا تصدقوا الغرب المستعمر ووعوده الكاذبة دائما وأبدا...".
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد عرض منذ أيام، خلال حفل خريطة لإسرائيل، تضم الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، ما جعل البرلمان الأردني يصوت بالأغلبية لصالح مقترح بطرد السفير الإسرائيلي
من البلاد.