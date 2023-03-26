https://sputnikarabic.ae/20230326/الأمن-العراقي-ينفي-وجود-حادث-إرهابي-على-الحدود-مع-السعودية-1075145192.html

الأمن العراقي ينفي وجود حادث إرهابي على الحدود مع السعودية

الأمن العراقي ينفي وجود حادث إرهابي على الحدود مع السعودية

نفت أجهزة الأمن العراقية وقوع حادث إرهابي في مدينة الخيب المحاذية لمدينة عرعر الحدودية السعودية. 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T09:39+0000

2023-03-26T09:39+0000

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ووفق تصريحات للسومرية نيوز، أكدت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الأحد، عدم وجود أي حادث إرهابي على حدود محافظة الأنبار.وقال مدير إعلام قيادة عمليات كربلاء، فاهم الكريطي: "بعد ان تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تعرض إرهابي ضمن قاطع النخيب، فإننا ننفي حصول أي تعرض ضمن قاطع النخيب – عرعر".يشار إلى أن مدينة النخيب تقع على حدود محافظة الأنبار، محاذية لمدينة عرعر الحدودية السعودية.

https://sputnikarabic.ae/20220409/مقتل-وإصابة-عنصرين-من-الجيش-العراقي-في-هجوم-لإرهابيي-داعش-في-الأنبار-1060998854.html

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أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن