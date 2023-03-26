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الأمن العراقي ينفي وجود حادث إرهابي على الحدود مع السعودية
الأمن العراقي ينفي وجود حادث إرهابي على الحدود مع السعودية
نفت أجهزة الأمن العراقية وقوع حادث إرهابي في مدينة الخيب المحاذية لمدينة عرعر الحدودية السعودية. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T09:39+0000
2023-03-26T09:39+0000
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ووفق تصريحات للسومرية نيوز، أكدت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الأحد، عدم وجود أي حادث إرهابي على حدود محافظة الأنبار.وقال مدير إعلام قيادة عمليات كربلاء، فاهم الكريطي: "بعد ان تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تعرض إرهابي ضمن قاطع النخيب، فإننا ننفي حصول أي تعرض ضمن قاطع النخيب – عرعر".يشار إلى أن مدينة النخيب تقع على حدود محافظة الأنبار، محاذية لمدينة عرعر الحدودية السعودية.
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أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

الأمن العراقي ينفي وجود حادث إرهابي على الحدود مع السعودية

09:39 GMT 26.03.2023
© AP Photo / Sam McNeil / علم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Sam McNeil /
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نفت أجهزة الأمن العراقية وقوع حادث إرهابي في مدينة الخيب المحاذية لمدينة عرعر الحدودية السعودية.
ووفق تصريحات للسومرية نيوز، أكدت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الأحد، عدم وجود أي حادث إرهابي على حدود محافظة الأنبار.
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وقال مدير إعلام قيادة عمليات كربلاء، فاهم الكريطي: "بعد ان تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تعرض إرهابي ضمن قاطع النخيب، فإننا ننفي حصول أي تعرض ضمن قاطع النخيب – عرعر".

وشدد المسؤول الأمني العراقي على أن منطقة قاطع النخيب – عرعر، "مؤمنه بالكامل، وليس هناك أي تعرض إرهابي".

يشار إلى أن مدينة النخيب تقع على حدود محافظة الأنبار، محاذية لمدينة عرعر الحدودية السعودية.
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