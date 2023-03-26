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بوتين: التعاون بين روسيا والصين ليس سرا ولا يعد تحالفا عسكريا
https://sputnikarabic.ae/20230326/بوتين-روسيا-لا-تعتزم-إنشاء-تحالف-عسكري-مع-الصين-ولا-تهدد-الدول-الأخرى-1075142669.html
بوتين: التعاون بين روسيا والصين ليس سرا ولا يعد تحالفا عسكريا
بوتين: التعاون بين روسيا والصين ليس سرا ولا يعد تحالفا عسكريا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن بلاده لا تعتزم إنشاء تحالف عسكري مع الصين أو تشكيل تهديد على الدول الأخرى. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T07:56+0000
2023-03-26T08:03+0000
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وأضاف بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، تعليقا على تصريحات تفيد بأن موسكو وبكين تشكلان محورا جديدة لتهديد الغرب: "هذا يتنافى تماما مع الواقع، لأننا لن ننشئ أي تحالف عسكري مع الصين".وأوضح أن التعاون بين روسيا والصين ليس سرا، ولا يعد تحالفا عسكريا، على عكس ما تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة.وتابع "نعم لدينا تعاون في مجال التعاون العسكري التقني، ولا نخفي ذلك. كل شيء لدينا يتسم بالشفافية ولا يوجد أي شيء سري".واعتبر بوتين أن ما يقوم به الغرب الآن هو بناء محور جديد على غرار ذلك المحور الذي بنته ألمانيا الفاشية، واليابان العسكرية في ثلاثينيات القرن الماضي.
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فلاديمير بوتين, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
فلاديمير بوتين, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بوتين: التعاون بين روسيا والصين ليس سرا ولا يعد تحالفا عسكريا

07:56 GMT 26.03.2023 (تم التحديث: 08:03 GMT 26.03.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن بلاده لا تعتزم إنشاء تحالف عسكري مع الصين أو تشكيل تهديد على الدول الأخرى.
وأضاف بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، تعليقا على تصريحات تفيد بأن موسكو وبكين تشكلان محورا جديدة لتهديد الغرب: "هذا يتنافى تماما مع الواقع، لأننا لن ننشئ أي تحالف عسكري مع الصين".

وأوضح أن التعاون بين روسيا والصين ليس سرا، ولا يعد تحالفا عسكريا، على عكس ما تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة.

وتابع "نعم لدينا تعاون في مجال التعاون العسكري التقني، ولا نخفي ذلك. كل شيء لدينا يتسم بالشفافية ولا يوجد أي شيء سري".

واعتبر بوتين أن ما يقوم به الغرب الآن هو بناء محور جديد على غرار ذلك المحور الذي بنته ألمانيا الفاشية، واليابان العسكرية في ثلاثينيات القرن الماضي.

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