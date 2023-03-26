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https://sputnikarabic.ae/20230326/في-رسالة-لواشنطن-وزراء-خارجية-التعاون-الخليجي-يدينون-تصريحات-وزير-المالية-الإسرائيلي-1075148664.html
في رسالة لواشنطن.. وزراء خارجية التعاون الخليجي يدينون تصريحات وزير المالية الإسرائيلي
في رسالة لواشنطن.. وزراء خارجية التعاون الخليجي يدينون تصريحات وزير المالية الإسرائيلي
أدان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بيتسلئيل سموتريتش، الخاصة بإزالة بلدة حوارة من الوجود، وإنكاره حقيقة... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T11:11+0000
2023-03-26T11:11+0000
مجلس التعاون الخليجي
العالم العربي
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أخبار فلسطين اليوم
القدس
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ونقلت صحيفة البيان، ظهر اليوم الأحد، عن جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن وزراء خارجية دول المجلس بعثوا برسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يدينون فيها تصريحات سموتريتش.وأكد البديوي أن "الرسالة تأتي تجسيدا لموقف أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بشأن قضية فلسطين كونها قضية العرب والمسلمين الأولى"، مشيرا إلى ما ورد في البيان الختامي للدورة الـ 155 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، والذي عقد في 22 مارس/آذار الجاري، والخاص بدعم المجلس لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967.ويشدد البيان الخليجي على ضرورة تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع وجوب ضمان كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وتضمنت رسالة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى نظيرهم الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثناء على الموقف الأمريكي الرافض لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، ودعوتهم للولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في الرد على كافة الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.ولم تكتف الرسالة الخليجية بذلك، بل حثت الإدارة الأمريكية على القيام بدورها للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي، يقوم على مبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، خاصة حق الشعب الفلسطيني المشروع في قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، عاصمتها القدس الشرقية.وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قال خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، الأسبوع الماضي: وأضاف سموتريتش أن قواعد القانون الدولي لها خمس خصائص تحدد الأمة - التاريخ والثقافة واللغة والعملة والقيادة التاريخية، متسائلًا: "من كان أول ملك فلسطيني؟ ما هي لغة الفلسطينيين؟ هل كانت هناك عملة فلسطينية من قبل؟ هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد".من جهتها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، "محاولة لتزييف التاريخ وتزويره، وتكشف عنصرية الحكومة الإسرائيلية التي تحاول إنكار وجود الشعب الفلسطيني، الموجود على هذه الأرض منذ الأزل".وصرّح سموتريتش، الشهر الماضي، في أعقاب هجوم شنه مستوطنون على بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية، أنه يجب على إسرائيل محو هذه البلدة، ما أثار ردود فعل عربية ودولية منددة، الأمر الذي دفعه إلى التراجع في النهاية والقول إن ما قاله كان مجرد "زلة لسان".
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مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, القدس
مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, القدس

في رسالة لواشنطن.. وزراء خارجية التعاون الخليجي يدينون تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

11:11 GMT 26.03.2023
© AP Photoمجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AP Photo
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أدان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بيتسلئيل سموتريتش، الخاصة بإزالة بلدة حوارة من الوجود، وإنكاره حقيقة وجود الشعب الفلسطيني.
ونقلت صحيفة البيان، ظهر اليوم الأحد، عن جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن وزراء خارجية دول المجلس بعثوا برسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يدينون فيها تصريحات سموتريتش.
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وأكد البديوي أن "الرسالة تأتي تجسيدا لموقف أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بشأن قضية فلسطين كونها قضية العرب والمسلمين الأولى"، مشيرا إلى ما ورد في البيان الختامي للدورة الـ 155 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، والذي عقد في 22 مارس/آذار الجاري، والخاص بدعم المجلس لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967.
ويشدد البيان الخليجي على ضرورة تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع وجوب ضمان كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتضمنت رسالة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى نظيرهم الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثناء على الموقف الأمريكي الرافض لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، ودعوتهم للولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في الرد على كافة الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
ولم تكتف الرسالة الخليجية بذلك، بل حثت الإدارة الأمريكية على القيام بدورها للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي، يقوم على مبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، خاصة حق الشعب الفلسطيني المشروع في قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
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وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قال خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، الأسبوع الماضي:
إن الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره 100 عام.
وأضاف سموتريتش أن قواعد القانون الدولي لها خمس خصائص تحدد الأمة - التاريخ والثقافة واللغة والعملة والقيادة التاريخية، متسائلًا: "من كان أول ملك فلسطيني؟ ما هي لغة الفلسطينيين؟ هل كانت هناك عملة فلسطينية من قبل؟ هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد".
من جهتها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، "محاولة لتزييف التاريخ وتزويره، وتكشف عنصرية الحكومة الإسرائيلية التي تحاول إنكار وجود الشعب الفلسطيني، الموجود على هذه الأرض منذ الأزل".
وصرّح سموتريتش، الشهر الماضي، في أعقاب هجوم شنه مستوطنون على بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية، أنه يجب على إسرائيل محو هذه البلدة، ما أثار ردود فعل عربية ودولية منددة، الأمر الذي دفعه إلى التراجع في النهاية والقول إن ما قاله كان مجرد "زلة لسان".
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