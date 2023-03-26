https://sputnikarabic.ae/20230326/لابيد-نتنياهو-خطر-على-أمن-إسرائيل-وإقالة-غالانت-خطوة-جديدة-تمس-بالأمن-القومي-1075167946.html

لابيد: نتنياهو خطر على أمن إسرائيل وإقالة غالانت خطوة تمس بالأمن القومي

لابيد: نتنياهو خطر على أمن إسرائيل وإقالة غالانت خطوة تمس بالأمن القومي

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء اليوم الأحد، إقالة وزير الدفاع غالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية، "خطوة جديدة تمس بالأمن... 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T19:10+0000

2023-03-26T19:10+0000

2023-03-26T19:10+0000

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وقال لابيد، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "بإمكان نتنياهو إقالة غالانت لكنه لن يستطيع إقالة من يواجهون جنون الائتلاف الحاكم"، مؤكدا أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية خطر على أمن دولة إسرائيل"، على حد قوله.وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم ، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقال وزير الدفاع غالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية".وكانت القناة العبرية الـ 12، نقلت، عن مصادر مقربة من بنيامين نتنياهو، أنه إذا صوّت غالانت ضد التشريعات القضائية الجديدة فإنه لن يتمكن من البقاء في منصبه.وذكرت القناة أن نتنياهو عاد إلى البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم، ولم يتطرق إلى تصريحات وزير الدفاع، يوآف غالانت، الذي طالب، أمس السبت، بوقف خطة الإصلاح القضائي التي تهدف إلى إضعاف القضاء، مناديا بوجوب إجراء حوار مع معارضيها.وفجر يوآف غالانت قد مفاجأة من العيار الثقيل، في أول تصريح علني له طالب فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل، محذرا من أن الانقسام المتزايد في المجتمع قد اخترق الجيش الاسرائيلي.وقال غالانت وهو أحد أقطاب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو: الانقسام المتزايد في المجتمع يخترق الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية. هذا خطر واضح على أمن البلاد ولن أكون شريكا به.وجاءت تصريحات غالانت على وقع تظاهرات حاشدة انطلقت مساء السبت في مختلف أنحاء إسرائيل بمشاركة ما يزيد عن 200 ألف شخص.

https://sputnikarabic.ae/20230325/مسمار-في-نعش-الائتلاف-الإسرائيلي؟-غالانت-يدعو-نتنياهو-لوقف-خطة-إصلاح-القضاء-وبن-غفير-يطالب-بإقالته-1075135143.html

https://sputnikarabic.ae/20230326/إعلام-نتنياهو-يقيل-وزير-الدفاع-على-خلفية-أزمة-الإصلاحات-القضائية-1075163978.html

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